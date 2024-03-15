Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

В санкт-петербурге мужчина бросил коктейль Молотова на избирательном участке. В москве одна женщина подожгла будку для голосования, а другая также в москве залила зеленкой урну с избирательными бюллетенями. Об этом передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

"В петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова", - сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что зажигательную смесь бросил мужчина. Сейчас устанавливаются подробности происшествия.

Также в москве женщина подожгла будку для голосования. Судя по видео, которое публикуют российские Telegram-каналы, она облила ее легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и сразу начала снимать все на телефон.

Кроме того, в москве девушка залила зеленкой урну с избирательными бюллетенями, выкрикивая проукраинские лозунги. Похожий случай произошел сегодня и в борисоглебске воронежской области. Там женщина пришла на участок в Юго-Восточном микрорайоне и во время голосования вылила зеленку в урну с бюллетенями.

Напомним,

Украина не признает президентские выборы в россии в 2024 году, называя их "фарсом" и заявляя, что в россии уже давно не было свободных и честных выборов, поскольку в избирательный процесс регулярно вмешиваются и создают преимущества для провластных кандидатов.

В Главном управлении разведки МО Украины назвали заявление главы российского "ростелекома" о кибервойне против украинской разведки неуклюжей попыткой легитимизировать незаконные выборы и оправдать правление путина.