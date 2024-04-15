"Помощь Украине - это не только об Украине" - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что продолжение помощи Украине - это не только об Украине, не только о регионе, это обеспечение глобальной стабильности, и призвал продолжать уделять внимание войне россии против Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на BNS и tagesschau.

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Израильские военные говорят, что во время атаки почти все беспилотники и ракеты были перехвачены, не долетев до территории страны. США, Иордания, Великобритания и другие союзники помогли Израилю отразить атаку.

Глава литовской дипломатии на совместной с главой МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот пресс-конференции отметил, что эта помощь неизбежно будет в центре внимания украинцев.

"С помощью Запада была обеспечена воздушная безопасность для Израиля, партнера вне НАТО. Я думаю, что украинцы поставят этот вопрос, и поставят его резонно: если такая помощь предоставляется Израилю, может ли она предоставляться и Украине? Я думаю, что это могло бы усилить их аргументы о необходимости дополнительной противовоздушной обороны", - сказал Ландсбергис.

По его словам, атака на Израиль, война в Украине, напряжение в регионе Юго-Восточной Азии не являются "единичными случайными случаями".

"Мы видим дерзость автократических, империалистических, агрессивных режимов, они становятся смелее, - сказал глава МИД Литвы, - Мы можем видеть больше этого в будущем, поэтому Литва подчеркивает, что помощь Украине - это не только об Украине, не только о регионе, это обеспечение глобальной стабильности, демонстрация, что Западу можно доверять".

По словам главы литовской дипломатии, Запад должен провести красные линии не для себя, а для агрессоров.

Ландсбергис также выразил надежду, что большей эскалации на Ближнем Востоке, вероятно, удастся избежать, поскольку иначе это может отвлечь внимание Запада от Украины.

"Если говорить о гипотетических сценариях, если война на Ближнем Востоке перерастет в полномасштабный конфликт (...), то легко было бы согласиться, что это разделит наше внимание, но это гипотетический сценарий. Кажется, что сегодня этого удалось избежать", - сказал министр.

Глава нидерландской дипломатии заявила, что от победы Украины над кремлем зависит безопасность всей Европы, поэтому внимание к Украине не может уменьшаться.

"Я убеждена в силе голода (владимира) путина - если он получит Украину, этого будет недостаточно. Стабильность и безопасность нас - Нидерландов, а также Европы в целом - особенно переплетается с очень отважной борьбой, которую украинцы ведут ежедневно", - сказала глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

Она подчеркнула, что вопрос победы Украины должен оставаться первоочередным, несмотря на конфликты в других частях мира.

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