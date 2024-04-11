Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита Триморья встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры государств обсудили последствия российских ударов этой ночью и насущные потребности в ПВО, передает УНН.

Вильнюс, встреча с Президентом Литвы Гитанасом Науседой перед нашим участием в саммите Триморья. Главная тематика - наша общая сила. Проинформировал Гитанаса о последствиях российских ударов этой ночью и наших насущных потребностях в ПВО - написал Зеленский в соцсетях.

Также, по словам Президента, лидеры государств обсудили ситуацию на поле боя и приоритеты в оружии.

Зеленский поблагодарил Науседи за готовность помогать и увеличивать возможности поставки и производства оружия и снарядов для защиты нашей общей безопасности.

"Говорили и о политическом взаимодействии на уровне Евросоюза и НАТО - о конкретных шагах, которые следует сделать в этом году", - добавил Зеленский.

Ранее УНН сообщал, что Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву где примет участие в саммите Триморья.