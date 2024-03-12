россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"

россия внесла в свой "стоп-лист" 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел рф, пишет УНН.

Детали

Как отметили в миде россии, основанием для введения ограничений на въезд стало "активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против страны, вмешательство во внутренние дела россии, преследование русскоязычного населения, варварская кампания массового сноса памятников советским воинам-освободителям, переписывание истории и героизация нацизма".

В "стоп-лист" мида рф попали премьер-министры Эстонии и Латвии Кая Каллас и Эвика Силиня, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна, бывшие президенты Латвии Вайра Вике-Фрейберга и Эгилс Левитс, а также экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Напомним

12 марта министерство иностранных дел (мид) россии вызвало посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявило демарш в связи с решением парламента страны о конфискации российских активов.