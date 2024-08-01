Киев • УНН
Советник главы ОП заявил, что Украина не будет комментировать информацию о получении F-16. Он назвал это темой, где уместен 'туман войны', поскольку это должно отражаться на поле боя.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не будет комментировать поступление якобы в Украину первой партии истребителей F-16. Он добавил, что это та тема, где «туман войны» очень уместен, потому что это должно соответствующим образом отражаться на поле боя. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Я вижу, что это отражается в качестве информационных спекуляций и хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. И все же надо всегда обращать внимание на официальные комментарии. Кстати, в публикации Bloomberg нет ссылки на какой-то официальный источник, откуда они это взяли. Я уже не говорю об украинской стороне, потому что мы не будем это комментировать, ни «да», ни «нет». Почему? Потому что для нас это фактор существенного выживания. Имеется в виду авиационной компоненты. Точно говорить о том, есть ли у нас, или их нет - у нас время это не нужно. Но у них даже нет ссылки на источники какие-то на западе
По его словам, это искажает информационное пространство, искажает реальные ожидания.
Искажает представление о том, с какими сложностями сталкивается Украина с точки зрения обеспечения этого этапа войны, какими необходимыми видами оружия. Поэтому я советую всегда ждать официальных подтверждений... Украина не делает официальных заявлений, если будем получать те или иные виды оружия. Президент или Главнокомандующий будут это комментировать
На вопрос, та ли это тема, где «туман войны» очень уместен, Подоляк ответил:» Очень уместен, потому что это должно соответствующим образом отображаться на поле боя».
Зеленський заявив, що перші F-16 не зіграють ключової ролі 18 мая 2024, 14:31 • 100849 просмотров
Контекст
31 июля Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию самолетов F-16. Это - первый инсайт о появлении долгожданных многоцелевых истребителей в украинском небе.
Также в соцсетях распространяются фото и видео якобы с этими самолетами в Украине. Установить подлинность этих кадров пока невозможно.
Впоследствии министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Украина уже получила истребители F-16 в рамках международной помощи от союзников.
The Times со ссылкой на свой источник сообщало, что в Украину были поставлены шесть истребителей F-16 из Нидерландов.
В Белом доме отказались комментировать информацию о том, что, по информации медиа, первые F-16 от партнеров уже поступили в Украину. В то же время Белый дом подчеркнул, что до конца лета F16 будут готовы к полетам в Украине.