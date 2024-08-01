Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не будет комментировать поступление якобы в Украину первой партии истребителей F-16. Он добавил, что это та тема, где «туман войны» очень уместен, потому что это должно соответствующим образом отражаться на поле боя. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Я вижу, что это отражается в качестве информационных спекуляций и хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. И все же надо всегда обращать внимание на официальные комментарии. Кстати, в публикации Bloomberg нет ссылки на какой-то официальный источник, откуда они это взяли. Я уже не говорю об украинской стороне, потому что мы не будем это комментировать, ни «да», ни «нет». Почему? Потому что для нас это фактор существенного выживания. Имеется в виду авиационной компоненты. Точно говорить о том, есть ли у нас, или их нет - у нас время это не нужно. Но у них даже нет ссылки на источники какие-то на западе - сказал Подоляк 31 июля комментируя информацию о том, что Украина получила первую партию F-16.

По его словам, это искажает информационное пространство, искажает реальные ожидания.

Искажает представление о том, с какими сложностями сталкивается Украина с точки зрения обеспечения этого этапа войны, какими необходимыми видами оружия. Поэтому я советую всегда ждать официальных подтверждений... Украина не делает официальных заявлений, если будем получать те или иные виды оружия. Президент или Главнокомандующий будут это комментировать - отметил Подоляк.

На вопрос, та ли это тема, где «туман войны» очень уместен, Подоляк ответил:» Очень уместен, потому что это должно соответствующим образом отображаться на поле боя».

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Контекст

31 июля Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию самолетов F-16. Это - первый инсайт о появлении долгожданных многоцелевых истребителей в украинском небе.

Также в соцсетях распространяются фото и видео якобы с этими самолетами в Украине. Установить подлинность этих кадров пока невозможно.

Впоследствии министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Украина уже получила истребители F-16 в рамках международной помощи от союзников.

The Times со ссылкой на свой источник сообщало, что в Украину были поставлены шесть истребителей F-16 из Нидерландов.

В Белом доме отказались комментировать информацию о том, что, по информации медиа, первые F-16 от партнеров уже поступили в Украину. В то же время Белый дом подчеркнул, что до конца лета F16 будут готовы к полетам в Украине.