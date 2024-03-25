Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита

Нужно четко дать понять, что в следующий раз, когда ракета нарушит воздушное пространство НАТО, она будет сбита. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в эфире Fox News накануне, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой, пишет УНН.

Мы должны изменить нашу позицию, мы должны изменить то, как мы ведем себя, и послать очень четкий месседж, что если это произойдет снова, ракеты или беспилотники, они будут сбиты - заявил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы напомнил, что это произошло "не впервые". "В Румынии было несколько нарушений воздушного пространства, и это не впервые, когда воздушное пространство Польши было нарушено. Итак, можно сказать, что один раз - это ошибка, но если мы позволим, чтобы это происходило, это звучит как приглашение", - указал литовский политик.

Напомним

В ночь на 24 марта российская крылатая ракета, запущенная по Украине, нарушила польское воздушное пространство. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Польские военные решили не сбивать ее из-за в том числе риска падения обломков на их территорию.