Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита
Киев • УНН
Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, и министр иностранных дел Литвы заявил, что если это повторится, то такие ракеты должны сбиваться НАТО.
Нужно четко дать понять, что в следующий раз, когда ракета нарушит воздушное пространство НАТО, она будет сбита. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в эфире Fox News накануне, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой, пишет УНН.
Мы должны изменить нашу позицию, мы должны изменить то, как мы ведем себя, и послать очень четкий месседж, что если это произойдет снова, ракеты или беспилотники, они будут сбиты
Глава МИД Литвы напомнил, что это произошло "не впервые". "В Румынии было несколько нарушений воздушного пространства, и это не впервые, когда воздушное пространство Польши было нарушено. Итак, можно сказать, что один раз - это ошибка, но если мы позволим, чтобы это происходило, это звучит как приглашение", - указал литовский политик.
Напомним
В ночь на 24 марта российская крылатая ракета, запущенная по Украине, нарушила польское воздушное пространство. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.
Польские военные решили не сбивать ее из-за в том числе риска падения обломков на их территорию.
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита
В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр
Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9
песков не прокомментировал вероятность провала спецслужб рф перед терактом в "Крокус Сити Холл"
В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков
Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин
Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ
В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ
Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия
На Харьковщине трактор подорвался на мине
Популярные
Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы
Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе
Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту
Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы
Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита
Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, и министр иностранных дел Литвы заявил, что если это повторится, то такие ракеты должны сбиваться НАТО.
В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр
Из-за российских атак на энергетические объекты Харьков досрочно завершает отопительный сезон, чтобы уменьшить нагрузку на электроэнергию.
Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате утреннего ракетного обстрела Киева ранения получили 9 человек, двое из которых были госпитализированы.
песков не прокомментировал вероятность провала спецслужб рф перед терактом в "Крокус Сити Холл"
представитель кремля отказывается отвечать на вопрос о том, было ли нападение на концертный зал провалом разведки рф.
В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков
Вскоре украинцы смогут подавать сообщения о поврежденном или разрушенном жилье в результате российской агрессии через приложение "Дія" в Международный реестр убытков.
Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин
Во Львове при попытке ограбления банка были задержаны двое мужчин, которые имели при себе орудия взлома, оружие, а также похищенные деньги и драгоценности.
Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ
В понедельник, 25 марта, россияне запустили по Киеву две ракеты, которые, вероятно, были нацелены на помещение, где находятся высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины.
В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ
россияне активно перевозят склады полевой артиллерии во временно оккупированном Крыму в связи с успешными атаками Вооруженных сил Украины на Севастополь и Гвардейское.
Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия
После массированной российской атаки на критически важную инфраструктуру, почти 80% Харькова уже зажито, но ситуация с электроснабжением остается сложной, с графиками отключений, и около 215 800 потребителей все еще остаются без электроэнергии.
На Харьковщине трактор подорвался на мине
Мужчина получил ранения в результате подрыва трактора на противотанковой мине в поле возле села Пришиб Изюмского района Харьковской области.