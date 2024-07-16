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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 00:40  •  16385 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Литве за мощную поддержку, включая 1,2 млрд евро помощи, гостеприимство для украинских беженцев и адвокацию членства Украины в ЕС и НАТО, во время своего онлайн-обращения к литовским послам.

Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литвы и обратился с благодарностью к дипломатам онлайн. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил онлайн перед послами Литовской Республики на ежегодном совещании в Вильнюсе. Во время своего обращения Кулеба поблагодарил своего литовского коллегу Габриелиуса Ландсбергиса за приглашение и выразил глубокую благодарность литовским дипломатам за их поддержку Украины.

В течение многих лет вы предупреждали мир об угрозе, которую представляет режим путина. Вы говорили неприятные, но правдивые вещи европейским коллегам, а они в основном отвечали, что вы преувеличиваете. Но вы были правы. Вы сразу назвали войну войной, а россию - агрессором. Вы отметили, что на поле боя в Украине решается судьба Европы и всего демократического мира

- отметил Дмитрий Кулеба.

Министр выразил благодарность Литве за лидерство в поддержке Украины, предоставив помощь в объеме 1,2 миллиарда евро, из которых более половины выделено на оборонные нужды Украины. Кулеба также поблагодарил литовцев за гостеприимный приют тысяч украинских женщин и детей и многочисленные кампании по сбору средств.

Глава МИД подчеркнул важность укрепления сотрудничества в формате "Скандинавские страны - страны Балтии - Украина" и развития Балто-Черноморской оси сотрудничества, что является залогом стабильности и развития региона.

Дмитрий Кулеба также вспомнил о недавних жестоких российских обстрелах, в частности удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, и выразил благодарность Литве за выделение 1 миллиона евро на ее восстановление. Министр призвал к совместным усилиям по перекрытию поставок компонентов для российских ракет, которые производятся в странах НАТО.

Он подчеркнул необходимость поддержки использования Украиной западного оружия против законных военных целей на территории РФ и важность защиты украинского неба с использованием возможностей НАТО.

Кулеба поблагодарил литовский дипломатический корпус за поддержку на пути к членству Украины в ЕС и НАТО, за активную работу над внедрением Формулы мира и надежду на плодотворное сотрудничество в подготовке ко второму Саммиту мира.

Отдельно министр поблагодарил литовских послов за совместную работу с украинскими коллегами в Африке, Азии и Южной Америке, подчеркивая важность распространения истории российского колониализма и призвал усилить усилия в этом направлении.

Кулеба о вступлении в НАТО: "Не можем ждать еще 75 лет"13 июля 2024, 08:30 • 79384 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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