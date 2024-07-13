Украина не может ждать еще 75 лет, чтобы вступить в НАТО, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире CNN, передает УНН.

"Мы слышали убедительные сообщения за последние два дня на всех уровнях о том, что путь к членству необратим, что Украина вступит в НАТО. Но, знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее", - сказал Кулеба.

Контект

Страны-члены Североатлантического альянса заявили, что готовы поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

Как подчеркнул Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, члены НАТО соглашаются, что Украина станет членом Альянса, но точное время все еще остается неопределенным.