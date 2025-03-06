“Небесный щит”: 120 европейских истребителей могут защитить небо Украины без привлечения НАТО - Guardian

Согласно плану "Небесный щит", разработанному военными экспертами, европейские воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты неба Украины от российских атак. Это не спровоцирует более широкий конфликт с москвой, проект разрабатывается отдельно от НАТО. Об этом пишет Guardian, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, защита охватывать три действующие украинские атомные электростанции, Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны - и, согласно недавно опубликованному документу, может "достигнуть большего военного, политического и социально-экономического влияния, чем 10 000 европейских сухопутных войск".

Среди сторонников проекта - Филип Бридлав, бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе, Ричард Ширрефф, бывший генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия, а также бывший президент Польши Александр Квасневский.

"Реализация "Небесного щита" стала бы важным компонентом усиления Европы, эффективно и действенно гарантируя безопасность Украины", - отметил в своем заявлении бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, который также является сторонником проекта.

Хотя варианты предложения обсуждались без какого-либо прогресса с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину, свежая версия плана получила новый импульс после острого совещания Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Издание отмечает, что "Небесный щит" был разработан бывшими планировщиками ВВС россии, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины, и он был представлен европейским министерствам обороны. Однако европейские лидеры не проявили истинного желания санкционировать патрулирование украинского неба, пока продолжается война. Но темп развития событий за последнюю неделю означает, что идеи о защите части воздушного пространства Украины могут получить новое звучание.

Беспокойство в западных политических кругах вызывает риск того, что истребители стран-членов НАТО окажутся непосредственно в конфликте с россией, что может привести к эскалации боевых действий, если самолет будет атакован или сбит.

Однако сторонники программы утверждают, что риск для пилотов "Небесного щита" низок, поскольку москва не осмеливается перебрасывать свои боевые самолеты за пределы существующей линии фронта с начала 2022 года. Де-факто, отделение от российских самолетов составит более 200 км, как утверждают разработчики проекта.

Напоминаем

Согласно обзору Института изучения войны, российские войска увеличивают количество и наращивают эффективность дронов и ракет, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону. Российская армия продолжает совершенствовать свои ударные комплексы и использовать большее количество беспилотников "Шахед" и приманок, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны". Российские силы запускают ракеты из нескольких различных направлений, а также от 150 до 200 беспилотников во время одной ночной серии ударов.