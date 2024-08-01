Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что Украина получила истребители F-16. Это первая официальная информация о появлении долгожданных самолетов в украинском небе.
Украина уже получила истребителей F-16 в рамках международной помощи от союзников. Это подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает УНН.
Детали
«F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», -написал он.
Напомним,
31 июля Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию самолетов F-16. Это - первый инсайт о появлении долгожданных многоцелевых истребителей в украинском небе.
Также в соцсетях распространяются фото и видео якобы с этими самолетами в Украине. Установить подлинность этих кадров пока невозможно.
Україна та Данія обговорили коаліцію спроможностей, йшлося про літаки F16 та фінансування оборонпрому24 июня 2024, 15:25 • 24065 просмотров