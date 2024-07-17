Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя намерение кандидата в президенты США Дональда Трампа назначить вице-президентом сенатора-республиканца Джея Ди Вэнса, заявил, что "мы вступаем на территорию неопределенности". Об этом УНН пишет с ссылкой на Литовское национальное телевидение.

Мы, конечно, пересекаем границу, возможно, или же вступаем на территорию и в историю неопределенности, где трудно с уверенностью предсказать действия и партнеров, и противников - сказал Ландсбергис журналистам в Сейме во вторник.

Министр также отметил, что согласно принципиальной позиции Литвы относительно невмешательства во внутренние дела других стран, не будет давать более расширенного комментария.

Литва не участвует в выборах в Соединенных Штатах Америки, мы не можем голосовать, не можем помогать выбирать кандидатов на должность вице-президента или другие должности, и поэтому я не хотел бы как-то вмешиваться в этот процесс, даже с публичными комментариями - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что кандидатура Венса может означать для Украины, Ландсбергис сказал, что это означает, что "мы вступаем в неизвестность". "Будут реализованы некоторые резкие заявления или нет, сегодня мы сказать не можем", - отметил министр.

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Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа, выступал против военной помощи США Украине, но не поддерживает российского вторжения, и ранее делал пренебрежительные замечания в адрес Трампа, прежде чем стать одним из его верных союзников.

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