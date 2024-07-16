Вице-президент США Камала Харрис пригласила на дебаты своего возможного преемника Джей Ди Вэнса из команды Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на РоІітісо.

Детали

Вице-президент США Камала Харрис позвонила сенатору Джей Ди Венсу (штат Огайо) и оставила сообщение, чтобы поздравить его с избранием на должность напарника бывшего президента Дональда Трампа, сообщил представитель кампании Байдена.

Чиновник добавил, что Харрис выразила "надежду, что они смогут встретиться на дебатах по вице-президентам, предложенных CBS News".

Ожидается, что Харрис и Вэнс встретятся в дебатах этим летом. Кампания Байдена согласилась на проведение дебатов на CBS 23 июля или 13 августа. Кампания Трампа не отклонила приглашение, а взамен приняла приглашение Fox News для прямого противостояния.

"Мы знаем лишь то, что Дональд Трамп хочет иметь стимул. Он не хочет руководящего партнера. Он не хочет другого Майка Пенса, и я думаю, что это понятно", - сказала Харрис POLITICO о поиске вице-президента Трампа в прошлом месяце.

"Я планирую быть в студии CBS... либо в июле, либо в августе", - сказала тогда Харрис. "И давайте посмотрим, появится ли другая сторона. Я готова доказывать дело - кого бы он ни выбрал, независимо от того, кто это будет".

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По информации, ранее Джей Ди Вэнс выступал против законопроекта о помощи Украине.