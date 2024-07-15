Объявил о выборе сенатора Джей Ди Венса вице-президентом США. Об этом сообщает Дональд Трамп в Truth Social, передает УНН.

Детали

В своем заявлении бывший президент Америки Дональд Трамп объявил о выборе сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо на должность вице-президента Соединенных Штатов.

После долгих размышлений, а также учитывая огромные таланты многих других, я решил, что человеком, который лучше всего подходит для должности вице-президента Соединенных Штатов, является сенатор Джей Д. Вэнс от Большого штата Огайо - заявил Дональд Трамп.

По словам Трампа, Джей Ди Вэнс имеет впечатляющую биографию, которая включает службу в Корпусе морской пехоты США, окончание Университета штата Огайо за два года с отличием и выпуск из Йельской юридической школы, где он был редактором Йельского юридического журнала и президентом Ассоциации ветеранов права Йельского университета. Вэнс также известен своей книгой "Элегия горцев", которая стала бестселлером и была экранизирована, отстаивая права трудолюбивых мужчин и женщин Америки. Кроме этого, он имеет успешную карьеру в области технологий и финансов.

Добавим

По информации, ранее Джей Ди Вэнс выступал против законопроекта о помощи Украине.

"Я должен был бы быть мертвым": Трамп поделился "сюрреалистическим опытом" пережитого покушения