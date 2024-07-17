В Литве допускают, что Венгрию лишат председательства в Совете ЕС

Из-за несогласованных визитов венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин у Венгрии могут забрать председательство в Совете ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет [Delfi, передает УНН.

Детали

Глава МИД Литвы указал, что в последнее время звучит очень много недовольства в адрес Орбана, который использовал венгерское председательство во время своих поездок в РФ и Китай.

Он также отметил, что некоторые страны рассматривают возможность бойкота министерских заседаний.

И бойкот на высоком уровне. Иными словами, переговоры будут проводиться неформально, в них не будут участвовать на уровне министров - отметил министр.

Кроме того, он допускает, что не исключена возможность передачи председательства в ЕС другой стране.

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В государствах даже звучали разные рассуждения, что председательство может быть передано другому государству, перенимая его у Венгрии и, возможно, передав его Польше, или решая это каким-то другим способом. Это один из способов ответа на те действия, которые сегодня уже можно реализовать - заявил Ландсбергис.

Напомним

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что Венгрию не могут лишить председательства в Совете ЕС, даже после того, как доверие к Орбану "упало до нуля".