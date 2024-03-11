ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 13:47  •  10557 просмотра

Read in English

Габриэлиус Ландсбергис считает, что настало время для дискуссий о возможности отправки западных войск в Украину, поскольку они уничтожают красные линии, которые западные политики создали сами для себя. Он также выступил за быстрые действия, поскольку бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу.

Начало разговора об отправке западных войск в Украину поможет разрушить красные линии, которые европейцы создали сами для себя. Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис сказал в интервью Ouest-France, передает УНН.

Детали

Ландсбергис одобрил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западных войск в Украину и поблагодарил французское правительство за быстрые действия.

Это правильное время для дискуссий. Начало разговора разрушает красные линии, которые мы сами себе наложили. Ни одна столица не является слишком далекой от Киева для путинской армии. Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт заключается в том, что украинская линия фронта сопоставима с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если украинцы перестанут защищать эту линию, представьте, где она может закончиться. Это касается каждого из нас. Война пришла в Европу, и мы должны снова обеспечить ее безопасность

- сказал он.

Он согласился с тем, что этот год является решающим для исхода войны против Украины, отметив, что важные шаги должны быть сделаны западными союзниками Украины.

Украинцы демонстрируют невероятное мужество, но решающий характер битвы зависит от западных столиц. Война зависит от количества техники. У украинцев в семь раз меньше боеприпасов, чем у россии. И это чудо, что им удается до сих пор держаться

- сказал он.

По его мнению, кроме боеприпасов и возможности отправлять войска на миссии, Европа должна выполнять четкие требования украинских военных: необходимо продолжать поставки современного оборудования и ракет большой дальности.

У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии11 марта 2024, 13:41 • 11083 просмотра

Министр добавил, что Литва присоединилась к инициативе Чехии купить 800 тысяч снарядов, а в дальнейшем Литва будет участвовать во всех коалициях, которые помогут Украине победить. Добавив при этом, что Литва тратит 2,77% ВВП на оборону, и планирует увеличить расходы до 3,5%. При этом он сказал, что европейским лидерам достаточно проводить дебаты, которые не имеют после себя немедленных решений и пришла пора действовать.

Бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу. Когда война так близко, мы должны действовать. Я не хочу быть администратором катастрофы! Мы имеем возможность помочь Украине, и мы должны сделать все для этого

- добавил министр.

Напомним

В феврале на встрече глав государств и правительств президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад перейти к активным действиям перед лицом продвижения российской армии в Украине. Он заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

У Макрона подтвердили визит президента Франции в Украину в ближайшие недели11 марта 2024, 07:16 • 25627 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
vilnyusВильнюс
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
habrielius-landsberhisГабриэлиус Ландсбергис
litvaЛитва
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
londonЛондон
kievКиев
Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  4446 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  17141 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  100850 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  102337 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187459 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  176948 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173090 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  248054 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102662 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110990 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Новости по теме
Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

  •  10557 просмотра
ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на этой неделе - Матернова

ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на этой неделе - Матернова

  •  9061 просмотра
Совместные морские учения Ирана, Китая и россии начнутся 12 марта

Совместные морские учения Ирана, Китая и россии начнутся 12 марта

  •  8123 просмотра
У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии

У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии

  •  11083 просмотра
Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля

Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля

  •  9987 просмотра
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении - Тарнавский

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении - Тарнавский

  •  8173 просмотра
россияне сегодня обстреляли три района Харьковщины: четверо раненых

россияне сегодня обстреляли три района Харьковщины: четверо раненых

  •  8979 просмотра
Семьи с пятью детьми и 18-летняя сирота смогли выехали на подконтрольную Украине территорию - Прокудин

Семьи с пятью детьми и 18-летняя сирота смогли выехали на подконтрольную Украине территорию - Прокудин

  •  10018 просмотра
В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

  •  10605 просмотра
Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек

Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек

  •  10768 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  63774 просмотра
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

  •  39054 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  122020 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

  •  54867 просмотра
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

  •  28762 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  122020 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  215203 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  216844 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  248054 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  241769 просмотра

Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

Габриэлиус Ландсбергис считает, что настало время для дискуссий о возможности отправки западных войск в Украину, поскольку они уничтожают красные линии, которые западные политики создали сами для себя. Он также выступил за быстрые действия, поскольку бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу.

Война •   •  10557 просмотра
Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на этой неделе - Матернова

На этой неделе Европейская комиссия утвердит проект переговорных рамок для вступления Украины в ЕС после того, как Украина выполнит четыре дополнительные рекомендации.

политика •   •  9061 просмотра
ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на этой неделе - Матернова

Совместные морские учения Ирана, Китая и россии начнутся 12 марта

Совместные военно-морские учения с участием Ирана, Китая и россии, которые начнутся 12 марта, направлены на "укрепление региональной безопасности" и содействие многостороннему сотрудничеству.

Новости Мира •   •  8123 просмотра
Совместные морские учения Ирана, Китая и россии начнутся 12 марта

У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии

Германия отказывается поставлять крылатые ракеты "Таурус" Украине.

Война •   •  11083 просмотра
У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии

Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля

Президент Зеленский провел совещание с военным руководством, на котором обсудил ситуацию на фронте, обеспечение фронта, производство оружия и строительство фортификационных сооружений.

Война •   •  9987 просмотра
Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении - Тарнавский

На Таврическом направлении Вооруженные Силы Украины отбили 45 российских атак, уничтожили 47 единиц российской военной техники.

Война •   •  8173 просмотра
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении - Тарнавский

россияне сегодня обстреляли три района Харьковщины: четверо раненых

Сегодня россияне обстреляли три района Харьковской области, ранив четырех мирных жителей и повредив частные дома.

Война •   •  8979 просмотра
россияне сегодня обстреляли три района Харьковщины: четверо раненых

Семьи с пятью детьми и 18-летняя сирота смогли выехали на подконтрольную Украине территорию - Прокудин

Семье с 5 детьми и 18-летним сиротой удалось выехать из оккупированной россией территории и безопасно добраться до подконтрольной Украине территории с помощью организации Save Ukraine.

Общество •   •  10018 просмотра
Семьи с пятью детьми и 18-летняя сирота смогли выехали на подконтрольную Украине территорию - Прокудин

В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

Двое молодых людей в возрасте 19 и 21 год пытались угнать автомобиль Mercedes-Benz GLE у предпринимателя на парковке торгового центра в Киеве, нанеся ему ножевые ранения. Таким образом они планировали заработать деньги на поездку за границу.

Киев •   •  10605 просмотра
В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек

Криптовалютная фирма Copper Technologies, которая якобы принадлежит российскому торговцу оружием Джонатану Зименкову, перевела более 4,2 миллиона долларов США в виде цифровых активов на криптокошелек Зименкова в мае 2021 года, за 19 месяцев до того, как против него были введены санкции США за помощь российским войскам.

Криминал и ЧП •   •  10768 просмотра
Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек