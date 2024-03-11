Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии
Киев • УНН
Габриэлиус Ландсбергис считает, что настало время для дискуссий о возможности отправки западных войск в Украину, поскольку они уничтожают красные линии, которые западные политики создали сами для себя. Он также выступил за быстрые действия, поскольку бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу.
Начало разговора об отправке западных войск в Украину поможет разрушить красные линии, которые европейцы создали сами для себя. Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис сказал в интервью Ouest-France, передает УНН.
Детали
Ландсбергис одобрил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западных войск в Украину и поблагодарил французское правительство за быстрые действия.
Это правильное время для дискуссий. Начало разговора разрушает красные линии, которые мы сами себе наложили. Ни одна столица не является слишком далекой от Киева для путинской армии. Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт заключается в том, что украинская линия фронта сопоставима с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если украинцы перестанут защищать эту линию, представьте, где она может закончиться. Это касается каждого из нас. Война пришла в Европу, и мы должны снова обеспечить ее безопасность
Он согласился с тем, что этот год является решающим для исхода войны против Украины, отметив, что важные шаги должны быть сделаны западными союзниками Украины.
Украинцы демонстрируют невероятное мужество, но решающий характер битвы зависит от западных столиц. Война зависит от количества техники. У украинцев в семь раз меньше боеприпасов, чем у россии. И это чудо, что им удается до сих пор держаться
По его мнению, кроме боеприпасов и возможности отправлять войска на миссии, Европа должна выполнять четкие требования украинских военных: необходимо продолжать поставки современного оборудования и ракет большой дальности.
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Министр добавил, что Литва присоединилась к инициативе Чехии купить 800 тысяч снарядов, а в дальнейшем Литва будет участвовать во всех коалициях, которые помогут Украине победить. Добавив при этом, что Литва тратит 2,77% ВВП на оборону, и планирует увеличить расходы до 3,5%. При этом он сказал, что европейским лидерам достаточно проводить дебаты, которые не имеют после себя немедленных решений и пришла пора действовать.
Бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу. Когда война так близко, мы должны действовать. Я не хочу быть администратором катастрофы! Мы имеем возможность помочь Украине, и мы должны сделать все для этого
Напомним
В феврале на встрече глав государств и правительств президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад перейти к активным действиям перед лицом продвижения российской армии в Украине. Он заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
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Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии
Габриэлиус Ландсбергис считает, что настало время для дискуссий о возможности отправки западных войск в Украину, поскольку они уничтожают красные линии, которые западные политики создали сами для себя. Он также выступил за быстрые действия, поскольку бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу.
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