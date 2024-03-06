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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Голова МЗС Франції: ми маємо перемогти росію, не ведучи війну проти неї - це встановлені Макроном рамки

Київ • УНН

 • 29237 перегляди

Міністр закордонних справ Франції заявив, що повідомлення, відправлені Францією, а також європейцями, є "елементом балансу сил" з росією.

Голова МЗС Франції: ми маємо перемогти росію, не ведучи війну проти неї - це встановлені Макроном рамки

Повідомлення, відправлені Францією, а також європейцями, є "елементом балансу сил" з росією. Водночас "ми маємо перемогти росію, не ведучи війну проти росії" - це рамки, встановлені президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це заявив у вівторок увечері міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

"Ми переживаємо переломний момент, який має спонукати нас протистояти росії, і ми повинні підтримувати баланс сил, щоб захистити французів, захистити європейців", - заявив Сежурне в інтерв'ю в ефірі LCI.

Відповідаючи на запитання про заяви Еммануеля Макрона, який, зокрема, заявив раніше у вівторок у Празі "прийняти" його нещодавні суперечливі висловлювання щодо можливості відправлення західних військ в Україну для підтримуючих, небойових місій, голова французької дипломатії заявив: "Ми повинні перемогти росію, не ведучи війну проти росії, це рамки, встановлені президентом Республіки (…), і рамки співвойовництва не винні досягатися".

"Ми ніколи не переступали стадію співвойовництва і не перейдемо її", - додав Сежурне. "Франція говорить у дещо інших рамках: це держава, яка має [ядерну зброю]; я думаю, що Франція може говорити з росією на рівних", - продовжив він. "Повідомлення, відправлені у відповідь Францією, а також європейцями, є елементом балансу сил" з росією, сказав він.

"Ми переконані, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - додав він. "Якщо Україна впаде, у росії, ймовірно, будуть схильності, а якщо у росії будуть схильності, існує ризик війни; наслідки будуть каскадними, і я не надто багато віддаю Європейському Союзу (...), цього сценарію слід уникати", - сказав він.

Доповнення

26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну. Заява викликала реакцію західних союзників, частина з яких висловилася проти такої ідеї.

Юлія Шрамко

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