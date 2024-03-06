Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией. В то же время "мы должны победить россию, не ведя войну против россии" - это рамки, установленные президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил во вторник вечером министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает Le Monde, пишет УНН.

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"Мы переживаем переломный момент, который должен побудить нас противостоять России, и мы должны поддерживать баланс сил, чтобы защитить французов, защитить европейцев", - заявил Сежурне в интервью в эфире LCI.

Отвечая на вопрос о заявлениях Эммануэля Макрона, который, в частности, заявил ранее во вторник в Праге "принять" его недавние противоречивые высказывания относительно возможности отправки западных войск в Украину для поддерживающих, небоевых миссий, глава французской дипломатии заявил: "Мы должны победить россию, не ведя войну против россии, это рамки, установленные президентом Республики (...), и рамки совоительства не должны достигаться".

"Мы никогда не переступали стадию совоительства и не перейдем ее", - добавил Сежурне. "Франция говорит в несколько иных рамках: это государство, которое имеет [ядерное оружие]; я думаю, что Франция может говорить с россией на равных", - продолжил он. "Сообщения, отправленные в ответ Францией, а также европейцами, являются элементом баланса сил" с россией, сказал он.

"Мы убеждены, что мы должны продолжать поддерживать Украину", - добавил он. "Если Украина упадет, у россии, вероятно, будут склонности, а если у россии будут склонности, существует риск войны; последствия будут каскадными, и я не слишком много отдаю Европейскому Союзу (...), этого сценария следует избегать", - сказал он.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину. Заявление вызвало реакцию западных союзников, часть из которых высказалась против такой идеи.