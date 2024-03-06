Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  1579 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  38686 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  164476 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  209577 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  158746 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  185193 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  204209 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  180471 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  170973 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  163325 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 09:19  •  11150 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Франции заявил, что сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией.

Сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией. В то же время "мы должны победить россию, не ведя войну против россии" - это рамки, установленные президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил во вторник вечером министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

"Мы переживаем переломный момент, который должен побудить нас противостоять России, и мы должны поддерживать баланс сил, чтобы защитить французов, защитить европейцев", - заявил Сежурне в интервью в эфире LCI.

Отвечая на вопрос о заявлениях Эммануэля Макрона, который, в частности, заявил ранее во вторник в Праге "принять" его недавние противоречивые высказывания относительно возможности отправки западных войск в Украину для поддерживающих, небоевых миссий, глава французской дипломатии заявил: "Мы должны победить россию, не ведя войну против россии, это рамки, установленные президентом Республики (...), и рамки совоительства не должны достигаться".

"Мы никогда не переступали стадию совоительства и не перейдем ее", - добавил Сежурне. "Франция говорит в несколько иных рамках: это государство, которое имеет [ядерное оружие]; я думаю, что Франция может говорить с россией на равных", - продолжил он. "Сообщения, отправленные в ответ Францией, а также европейцами, являются элементом баланса сил" с россией, сказал он.

"Мы убеждены, что мы должны продолжать поддерживать Украину", - добавил он. "Если Украина упадет, у россии, вероятно, будут склонности, а если у россии будут склонности, существует риск войны; последствия будут каскадными, и я не слишком много отдаю Европейскому Союзу (...), этого сценария следует избегать", - сказал он.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину. Заявление вызвало реакцию западных союзников, часть из которых высказалась против такой идеи.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
pragaПрага
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
ukrainaУкраина
Голова МЗС Франції: ми маємо перемогти росію, не ведучи війну проти неї - це встановлені Макроном рамки
French Foreign Minister: We must defeat Russia without waging war against it - this is the framework set by Macron
Новости по теме

Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Министр иностранных дел Франции заявил, что сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией.

Война •   •  11150 просмотра
Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Министр энергетики Галущенко исключил возможность продолжения транзита российского газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любую возможность коммерческих соглашений о продолжении транспортировки российского газа через территорию Украины после окончания срока действия действующего транзитного соглашения.

Экономика •   •  9339 просмотра
Министр энергетики Галущенко исключил возможность продолжения транзита российского газа

Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР

По уточненным данным украинской разведки, по меньшей мере 27 оккупантов с корабля рф "сергей котов" были ранены и еще 7 погибли во время атаки на него вблизи Керченского пролива.

Война •   •  13533 просмотра
Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР

В японском Киото ограничат посещение района гейш из-за "неприемлемых" действий туристов

Городской совет Киото запретит туристам посещать узкие улочки района Гион, чтобы ограничить неприемлемые действия, такие как лежание на дорогах для фотографирования, которые мешают гейшам и жителям.

Новости Мира •   •  9954 просмотра
В японском Киото ограничат посещение района гейш из-за "неприемлемых" действий туристов

Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко

российские оккупанты активизировали военную деятельность в районе Мариуполя, перебросив из Бердянска в Новоазовск инженерные подразделения, топливозаправщики и по меньшей мере пять танков на железнодорожных платформах.

Война •   •  12116 просмотра
Оккупанты активизировались по всему Мариупольскому району - Андрющенко

После ночной атаки рф на Хмельницкую область без света 2,5 тыс. домов, дефицита электричества нет - Минэнерго

Атака вражеских беспилотников "шахед" в Хмельницкой области привела к обесточиванию более 14 000 потребителей в 30 населенных пунктах, впоследствии без света остались 2,5 тыс. домов.

Война •   •  15157 просмотра
После ночной атаки рф на Хмельницкую область без света 2,5 тыс. домов, дефицита электричества нет - Минэнерго

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Одессе после того, как ПС ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистических ракет в районах, где объявлена воздушная тревога.

Война •   •  35014 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе

Мужчина потерял левую ногу и получил осколочные ранения бедра, случайно наступив на боеприпас, когда собирал дрова в селе Безымянное Николаевской области.

Общество •   •  31506 просмотра
В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе

OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla

OpenAI опровергла заявления Маска о том, что он инвестировал в разработку искусственного интеллекта 1 миллиард долларов, и заявила, что он добивался полного контроля над стартапом.

Технологии •   •  27563 просмотра
OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla

Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА

Следователи рассматривают поджог как возможную причину пожара площадью 3 гектара в киевском экопарке "Осокорки", территория которого имеет природоохранный статус.

Киев •   •  25326 просмотра
Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА