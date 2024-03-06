Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки
Киев • УНН
Министр иностранных дел Франции заявил, что сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией.
Сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией. В то же время "мы должны победить россию, не ведя войну против россии" - это рамки, установленные президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил во вторник вечером министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает Le Monde, пишет УНН.
Детали
"Мы переживаем переломный момент, который должен побудить нас противостоять России, и мы должны поддерживать баланс сил, чтобы защитить французов, защитить европейцев", - заявил Сежурне в интервью в эфире LCI.
Отвечая на вопрос о заявлениях Эммануэля Макрона, который, в частности, заявил ранее во вторник в Праге "принять" его недавние противоречивые высказывания относительно возможности отправки западных войск в Украину для поддерживающих, небоевых миссий, глава французской дипломатии заявил: "Мы должны победить россию, не ведя войну против россии, это рамки, установленные президентом Республики (...), и рамки совоительства не должны достигаться".
"Мы никогда не переступали стадию совоительства и не перейдем ее", - добавил Сежурне. "Франция говорит в несколько иных рамках: это государство, которое имеет [ядерное оружие]; я думаю, что Франция может говорить с россией на равных", - продолжил он. "Сообщения, отправленные в ответ Францией, а также европейцами, являются элементом баланса сил" с россией, сказал он.
"Мы убеждены, что мы должны продолжать поддерживать Украину", - добавил он. "Если Украина упадет, у россии, вероятно, будут склонности, а если у россии будут склонности, существует риск войны; последствия будут каскадными, и я не слишком много отдаю Европейскому Союзу (...), этого сценария следует избегать", - сказал он.
Дополнение
26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину. Заявление вызвало реакцию западных союзников, часть из которых высказалась против такой идеи.
Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки
Министр иностранных дел Франции заявил, что сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией.
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