У Шольца говорят, никакого нового статуса по поставке Taurus, даже после предложения Британии
Киев • УНН
Германия отказывается поставлять крылатые ракеты "Таурус" Украине.
Даже после идеи об обмене крылатыми ракетами, о чем заговорила Великобритания, у дискуссии о Taurus нет нового статуса, заявил в понедельник спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
Детали
Хебештрайт сослался на отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок Taurus для Украины: "Решение принято". Шольц "четко сказал, что не хочет соглашаться на любое участие немецких солдат в этом конфликте, прямо или косвенно", отметил он.
Спикер МИД Германии, комментируя заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая описала предложение от Великобритании как "вариант", указал: "Министр иностранных дел высказалась так, как она высказалась. Это само за себя".
"Это был бы вариант": глава МИД Германии открыта к обмену Taurus для вооружения Украины11 марта 2024, 08:18 • 25768 просмотров
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