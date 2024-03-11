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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Это был бы вариант": глава МИД Германии открыта к обмену Taurus для вооружения Украины

"Это был бы вариант": глава МИД Германии открыта к обмену Taurus для вооружения Украины

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 08:18  •  11728 просмотра

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыта к предложению Великобритании о предоставлении Украине новых крылатых ракет, которое предусматривает как вариант, что Германия передаст Великобритании ракеты Taurus в обмен на поставки Великобританией Украине ракет Storm Shadow.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыта к предложению своего британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством кругового обмена, сообщает немецкое издание Der Spiegel, пишет УНН.

Она отметила, что такой круговой обмен уже состоялся с другими материалами.

Круговой обмен был, так сказать, немецким изобретением. Это был бы вариант. И мы это сделали некоторое время назад с другим материалом

- сказала глава МИД ФРГ Бербок в воскресенье вечером в программе ARD "Caren Miosga".

Дополнение

Как отмечает издание, канцлер Германии Олаф Шольц уже прибегал к бартеру как косвенному варианту военной помощи в начале войны рф против Украины, когда еще не хотел отправлять в Украину боевые танки Leopard 2.

В интервью Süddeutsche Zeitung Кэмерон выразил намерение "тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами, чтобы помочь Украине". Кэмерон также считает возможным круговой обмен, что может развеять волнения Шольца. Шольц отвергает поставку в Украину ракет Taurus с радиусом действия 500 километров, поскольку опасается, что это может втянуть Германию в войну.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы достичь максимального эффекта для Украины", - сказал Кэмерон, но он "не будет сообщать никаких деталей и говорить нашим оппонентам, что мы планируем делать".

В круговом обмене Германия могла бы передать Великобритании крылатые ракеты Taurus, а Лондон, в свою очередь, мог бы поставить Украине новые ракеты Storm Shadow. Оружие Storm Shadow и Taurus похожи по дизайну, но отнюдь не идентичны, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
der-spiegelDer Spiegel
leopard-2Леопард 2
devid-kemeronДэвид Кэмерон
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
londonЛондон
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