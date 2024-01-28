Ще плюс 740 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 382 110 осіб особового складу і 6280 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 382 110 осіб, 6280 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 382 110 (+740) осіб,
танків ‒ 6280 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 11671 (+19) од,
артилерійських систем – 9097 (+12) од,
РСЗВ – 972 (+0) од,
засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4),
крилаті ракети ‒ 1845 (+0),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31) од,
спеціальна техніка ‒ 1436 (+3).
Авіація сил оборони України завдала 4 удари по ворогу – Генштаб28.01.24, 07:05 • 30187 переглядiв