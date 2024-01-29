Еще плюс 1070 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 383 180 человек, 6290 танков и тысячи единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 383 180 (+1070) человек,

танков - 6290 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 11696 (+25) ед,

артиллерийских систем - 9113 (+16) ед,

РСЗО - 972 (+0) ед,

средства ППО - 660 (+0) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8),

крылатые ракеты - 1846 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12149 (+46) ед,

специальная техника - 1443 (+7).

Дополнение

По данным Генштаба, в течение минувших суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника.

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