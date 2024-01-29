Еще плюс 1070 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 383 180 человек личного состава и 6290 танков.
На Николаевщине ночью сбили четыре "шахеда" - ОВА
Четыре российских беспилотника "Шахид-136/131" были сбиты над Николаевской областью в ночь на понедельник, сообщил глава Николаевской областной администрации по вопросам обороны. Обломки некоторых сбитых беспилотников повредили здания в Арбузинской общине, но обошлось без жертв.
На Днепропетровщине обломки "шахеда" упали на агропредприятие
Обломки сбитого беспилотника упали на сельскохозяйственное здание в Днепропетровской области, повредив крышу, но никто не пострадал. Кроме того, ночью российские войска обстреляли село в Никопольском районе области из тяжелой артиллерии, также без жертв.
Воздушные Силы уничтожили 8 из 8 "шахедов" за ночь
За ночь украинские Воздушные силы сбили восемь российских беспилотников "Шахид", которые использовались для атак на несколько регионов Украины. Россия также выпустила одну ракету "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-300 с оккупированных территорий, но эти атаки были отражены украинскими силами.
Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки украинская военная авиация нанесла 6 авиаударов по российским войскам, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Украинская противовоздушная оборона также сбила одну российскую крылатую ракету, а ракетные войска нанесли удар по одной российской артиллерийской установке и одной станции радиоэлектронной борьбы.
В Херсоне взрывы - МВА
В украинском городе Херсон прогремели взрывы. По словам главы городской военной администрации, российские войска обстреливали город с левого берега Днепра, который они до сих пор оккупировали.
День памяти Героев Крут: важный политический урок истории для Украины
29 января 1918 года под Крутами погибло около 300 молодых украинских защитников, которые остановили наступление большевиков на Киев. Их жертва остановила наступление, что позволило украинскому правительству подписать Брестский мирный договор, который признал украинскую государственность.
В Великобритании зафиксирована самая жаркая температура января за всю историю наблюдений - 19,6°C
В Великобритании зафиксирована самая теплая температура января за всю историю наблюдений: в некоторых районах Шотландии она достигла 19,6°C. Это побило предыдущий январский рекорд в 18,3°C, установленный в Шотландии в 2003 году.
Сегодня Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны
29 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. На фоне агрессии России против Украины растет беспокойство относительно угрозы ядерной войны
Армения предлагает заключить договор о ненападении с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить пакт о ненападении с соседним Азербайджаном, пока страны ждут подписания полного мирного соглашения. Это произошло после недавних территориальных конфликтов между странами из-за спорного региона Нагорного Карабаха.