Канадська армія

Керівник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повідомив, що наразі не помічено достатньо потужних російських з'єднань, які могли б розпочати наступ на Харків.
Російські війська не мають важливих тактичних успіхів на Куп'янському напрямку.
Українські військові заперечують заяви росії про нібито захоплення села Табаївка в Харківській області. Підполковник Володимир
Фітьо заявив, що в цьому районі тривають бої.
У Збройних силах України заявили, що піхотинці наразі є найбільш затребуваними військовими фахівцями.