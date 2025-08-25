$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 12918 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 24786 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 31493 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 29841 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 39584 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 74255 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 62039 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33624 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56542 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35481 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Україна та Канада розширюють підтримку ветеранів та посилюють санкції проти рф

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Україна та Канада домовились про розвиток програм ментального здоров'я для ветеранів, створення мобільних комплексів для протезування та ветеранських просторів. Сторони також обговорили посилення санкційного тиску на росію.

Україна та Канада розширюють підтримку ветеранів та посилюють санкції проти рф

Україна разом із Канадою домовилася про розвиток програм ментального здоров’я для ветеранів, створення мобільних комплексів для протезування та ветеранських просторів у регіонах. Крім того, сторони обговорили посилення санкційного тиску на росію. Про це повідомляє премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі українська та канадська сторони обговорили комплексну підтримку ветеранів. Йдеться про розвиток програм ментального здоров’я, створення мобільних комплексів для протезування та ветеранських просторів у регіонах України.

Окрім цього, Україна та Канада домовилися посилити санкції та узгодити їхні дії між партнерами.

Санкції вже коштували росії понад $160 млрд. Але цього замало — агресор продовжує виробляти ракети та дрони. Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими

- зазначила Свириденко.

Україна синхронізує свої санкції з Канадою, а найближчим часом Канада синхронізує українські обмежувальні заходи. Також наголошено на необхідності нових санкцій, які поширюватимуться на компанії, що опосередковано співпрацюють із росією.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні не виключає присутності канадських військових в Україні в рамках гарантій безпеки. Він наголосив, що основою гарантій є сильні ЗСУ, а також військове обладнання та тренування.

Окрім цього, він заявив, що росія не має права обирати гарантії безпеки для України, оскільки прагне довгої війни.

Коли настане мир, не можна просто довіряти путіну, потрібні гарантії безпеки для України - Карні

Вероніка Марченко

Політика
Марк Карні
Юлія Свириденко
Канадська армія
Збройні сили України
Канада
Україна