Україна та Канада розширюють підтримку ветеранів та посилюють санкції проти рф
Київ • УНН
Україна та Канада домовились про розвиток програм ментального здоров'я для ветеранів, створення мобільних комплексів для протезування та ветеранських просторів. Сторони також обговорили посилення санкційного тиску на росію.
Деталі
Під час зустрічі українська та канадська сторони обговорили комплексну підтримку ветеранів. Йдеться про розвиток програм ментального здоров’я, створення мобільних комплексів для протезування та ветеранських просторів у регіонах України.
Окрім цього, Україна та Канада домовилися посилити санкції та узгодити їхні дії між партнерами.
Санкції вже коштували росії понад $160 млрд. Але цього замало — агресор продовжує виробляти ракети та дрони. Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими
Україна синхронізує свої санкції з Канадою, а найближчим часом Канада синхронізує українські обмежувальні заходи. Також наголошено на необхідності нових санкцій, які поширюватимуться на компанії, що опосередковано співпрацюють із росією.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні не виключає присутності канадських військових в Україні в рамках гарантій безпеки. Він наголосив, що основою гарантій є сильні ЗСУ, а також військове обладнання та тренування.
Окрім цього, він заявив, що росія не має права обирати гарантії безпеки для України, оскільки прагне довгої війни.
