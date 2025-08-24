Гарантії безпеки: прем'єр Карні не виключає присутності військ Канади в Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні не виключає присутності канадських військових в Україні в рамках гарантій безпеки. Він наголосив, що основою гарантій є сильні ЗСУ, а також військове обладнання та тренування.
Не виключено, що в рамках гарантій безпеки в Україні можуть бути присутні військові з деяких країн, зокрема Канади. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції, передає УНН.
Що стосується гарантій безпеки, я думаю, ми всі розуміємо, що в ядрі гарантій безпеки, їх основою є сильні українські Збройні сили. Ключове в цьому, щоб обладнання військове, спроможності для тренувань також були. Ми працюємо з нашими союзниками, "Коаліцією охочих", з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. Я б не виключав присутність військ
Також він зазначив, що головною гарантією безпеки є ЗСУ, які мають бути добре оснащені.
"Ми будемо також проводити різні заходи в коаліції з забезпечення гарантій. Є різні можливості, я нічого не виключаю. Є можливість присутності деяких країн, в тому числі й Канади - це члени "Коаліції охочих", щоб їх сили були присутні в Україні".
Доповнення
Карні заявляв, що російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти. Коли в Україні настане мир, то потрібно буде стримувати росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі Україні та Європи, зміцнюючи спроможності ЗСУ.
Команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, і всі напрацювання будуть готові найближчими днями.