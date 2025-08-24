Гарантии безопасности: премьер Карни не исключает присутствия войск Канады в Украине

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 7740 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 18964 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 18522 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 23725 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 61106 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 57286 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 31507 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55137 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34877 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 38835 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
71%
746мм
Популярные новости
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ24 августа, 04:31 • 8208 просмотра
Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщинаPhoto24 августа, 04:45 • 8418 просмотра
лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"Photo09:09 • 8316 просмотра
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла09:59 • 10074 просмотра
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру13:30 • 5180 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 23725 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 61106 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 36868 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 50051 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 37937 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 38835 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 25052 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 26316 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 28954 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 35538 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
COVID-19
Евро
Пистолет

Гарантии безопасности: премьер Карни не исключает присутствия войск Канады в Украине

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает присутствия канадских военных в Украине в рамках гарантий безопасности. Он подчеркнул, что основой гарантий являются сильные ВСУ, а также военное оборудование и тренировки.

Гарантии безопасности: премьер Карни не исключает присутствия войск Канады в Украине

Не исключено, что в рамках гарантий безопасности в Украине могут присутствовать военные из некоторых стран, в частности Канады. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, передает УНН.

Что касается гарантий безопасности, я думаю, мы все понимаем, что в ядре гарантий безопасности, их основой являются сильные украинские Вооруженные силы. Ключевое в этом, чтобы оборудование военное, возможности для тренировок также были. Мы работаем с нашими союзниками, "Коалицией желающих", с Украиной над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. Я бы не исключал присутствие войск

- сказал Карни. 

Также он отметил, что главной гарантией безопасности являются ВСУ, которые должны быть хорошо оснащены.

"Мы будем также проводить различные мероприятия в коалиции по обеспечению гарантий. Есть разные возможности, я ничего не исключаю. Есть возможность присутствия некоторых стран, в том числе и Канады - это члены "Коалиции желающих", чтобы их силы присутствовали в Украине".

Некоторые страны готовы отправить войска в Украину: Ермак назвал условие21.08.25, 13:11 • 2876 просмотров

Дополнение

Карни заявлял, что российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ.

 Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни.

Анна Мурашко

Политика
Владимир Путин
Марк Карни
Вооруженные силы Украины
Канада
Европа
Соединённые Штаты
Украина