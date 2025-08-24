Гарантии безопасности: премьер Карни не исключает присутствия войск Канады в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает присутствия канадских военных в Украине в рамках гарантий безопасности. Он подчеркнул, что основой гарантий являются сильные ВСУ, а также военное оборудование и тренировки.
Не исключено, что в рамках гарантий безопасности в Украине могут присутствовать военные из некоторых стран, в частности Канады. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, передает УНН.
Что касается гарантий безопасности, я думаю, мы все понимаем, что в ядре гарантий безопасности, их основой являются сильные украинские Вооруженные силы. Ключевое в этом, чтобы оборудование военное, возможности для тренировок также были. Мы работаем с нашими союзниками, "Коалицией желающих", с Украиной над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. Я бы не исключал присутствие войск
Также он отметил, что главной гарантией безопасности являются ВСУ, которые должны быть хорошо оснащены.
"Мы будем также проводить различные мероприятия в коалиции по обеспечению гарантий. Есть разные возможности, я ничего не исключаю. Есть возможность присутствия некоторых стран, в том числе и Канады - это члены "Коалиции желающих", чтобы их силы присутствовали в Украине".
Некоторые страны готовы отправить войска в Украину: Ермак назвал условие21.08.25, 13:11 • 2876 просмотров
Дополнение
Карни заявлял, что российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ.
Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни.