Гарантии безопасности: премьер Карни не исключает присутствия войск Канады в Украине

Не исключено, что в рамках гарантий безопасности в Украине могут присутствовать военные из некоторых стран, в частности Канады. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, передает УНН.

Что касается гарантий безопасности, я думаю, мы все понимаем, что в ядре гарантий безопасности, их основой являются сильные украинские Вооруженные силы. Ключевое в этом, чтобы оборудование военное, возможности для тренировок также были. Мы работаем с нашими союзниками, "Коалицией желающих", с Украиной над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. Я бы не исключал присутствие войск