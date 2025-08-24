Це не вибір рф надавати гарантії безпеки - прем'єр Канади
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Росія не має права обирати гарантії безпеки для України, оскільки прагне довгої війни. Президент Зеленський підкреслив, що Україна потребує гарантій безпеки, які захищатимуть її від агресії РФ.
росія не в праві обирати гарантії безпеки для України. рф думає тільки про те, щоб довго воювати. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції, передає УНН.
Це не вибір росії надавати гарантії безпеки. росія думає тільки про те, щоб довго воювати. Але Україна має бути сильною, її армія має бути посиленою для того, щоб користуватися цими гарантіями безпеки й тільки тоді може бути досягнута стабільність
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що росія порушувала власні обіцянки.
Тому ми не говоримо щодо гарантій безпеки від росії. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від рф. Від її агресії, або повторення повномасштабних агресивних кроків в майбутньому
Доповнення
За словами глави російського міністерства закордонних справ сергія лаврова, у москві не погодяться з пропозиціями вирішувати питання колективної безпеки без росії.
Карні заявляв, що російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти. Коли в Україні настане мир, то потрібно буде стримувати росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі Україні та Європи, зміцнюючи спроможності ЗСУ.
Команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, і всі напрацювання будуть готові найближчими днями.