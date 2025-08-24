Це не вибір рф надавати гарантії безпеки - прем'єр Канади

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 9584 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 21134 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 19921 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 25654 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 62941 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 57849 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31808 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55291 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34937 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 39383 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4м/с
75%
746мм
Популярнi новини
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"Photo24 серпня, 09:09 • 10221 перегляди
Карні про війну проти України: переживаємо вирішальний момент, міжнародна підтримка має посилитися 09:46 • 4106 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула09:59 • 11355 перегляди
Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів Україні - прем’єр Карні 10:14 • 6016 перегляди
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру13:30 • 7858 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 25654 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 62941 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 37689 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 50939 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 38708 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 39383 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 25471 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 26710 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 29331 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 35876 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
COVID-19
Євро
Пістолет

Це не вибір рф надавати гарантії безпеки - прем'єр Канади

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Росія не має права обирати гарантії безпеки для України, оскільки прагне довгої війни. Президент Зеленський підкреслив, що Україна потребує гарантій безпеки, які захищатимуть її від агресії РФ.

Це не вибір рф надавати гарантії безпеки - прем'єр Канади

росія не в праві обирати гарантії безпеки для України. рф думає тільки про те, щоб довго воювати. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції, передає УНН.

Це не вибір росії надавати гарантії безпеки. росія думає тільки про те, щоб довго воювати. Але Україна має бути сильною, її армія має бути посиленою для того, щоб користуватися цими гарантіями безпеки й тільки тоді може бути досягнута стабільність

- сказав Карні.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що росія порушувала власні обіцянки.

Тому ми не говоримо щодо гарантій безпеки від росії. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від рф. Від її агресії, або повторення повномасштабних агресивних кроків в майбутньому

- зазначив Зеленський.

Каллас: у рф не має бути права голосу щодо гарантій безпеки України22.08.25, 14:37 • 3284 перегляди

Доповнення

За словами глави російського міністерства закордонних справ сергія лаврова, у москві не погодяться з пропозиціями вирішувати питання колективної безпеки без росії.

Карні заявляв, що російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти. Коли в Україні настане мир, то потрібно буде стримувати росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі Україні та Європи, зміцнюючи спроможності ЗСУ.

 Команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, і всі напрацювання будуть готові найближчими днями.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Марк Карні
Збройні сили України
Європейський Союз
Канада
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна