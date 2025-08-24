Це не вибір рф надавати гарантії безпеки - прем'єр Канади

росія не в праві обирати гарантії безпеки для України. рф думає тільки про те, щоб довго воювати. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції, передає УНН.

Це не вибір росії надавати гарантії безпеки. росія думає тільки про те, щоб довго воювати. Але Україна має бути сильною, її армія має бути посиленою для того, щоб користуватися цими гарантіями безпеки й тільки тоді може бути досягнута стабільність