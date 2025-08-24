$41.220.00
13:49 • 1762 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
10:46 • 10331 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 21867 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 20605 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 26495 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 63677 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 58184 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 31980 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55400 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34979 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 26502 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 63680 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 38007 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 51291 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 38993 просмотра
Это не выбор РФ предоставлять гарантии безопасности - премьер Канады

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Россия не имеет права выбирать гарантии безопасности для Украины, поскольку стремится к долгой войне. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, которые будут защищать ее от агрессии РФ.

Это не выбор РФ предоставлять гарантии безопасности - премьер Канады

Россия не вправе выбирать гарантии безопасности для Украины. РФ думает только о том, чтобы долго воевать. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, передает УНН.

Это не выбор России предоставлять гарантии безопасности. Россия думает только о том, чтобы долго воевать. Но Украина должна быть сильной, ее армия должна быть усилена для того, чтобы пользоваться этими гарантиями безопасности и только тогда может быть достигнута стабильность

- сказал Карни.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия нарушала собственные обещания.

Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от России. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от РФ. От ее агрессии, или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем

- отметил Зеленский.

Каллас: у рф не должно быть права голоса по гарантиям безопасности Украины22.08.25, 14:37 • 3287 просмотров

Дополнение

По словам главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, в Москве не согласятся с предложениями решать вопросы коллективной безопасности без России.

Карни заявлял, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ.

 Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни.

Анна Мурашко

