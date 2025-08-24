Это не выбор РФ предоставлять гарантии безопасности - премьер Канады

Россия не вправе выбирать гарантии безопасности для Украины. РФ думает только о том, чтобы долго воевать. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, передает УНН.

Это не выбор России предоставлять гарантии безопасности. Россия думает только о том, чтобы долго воевать. Но Украина должна быть сильной, ее армия должна быть усилена для того, чтобы пользоваться этими гарантиями безопасности и только тогда может быть достигнута стабильность