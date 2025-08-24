Это не выбор РФ предоставлять гарантии безопасности - премьер Канады
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Россия не имеет права выбирать гарантии безопасности для Украины, поскольку стремится к долгой войне. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, которые будут защищать ее от агрессии РФ.
Россия не вправе выбирать гарантии безопасности для Украины. РФ думает только о том, чтобы долго воевать. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, передает УНН.
Это не выбор России предоставлять гарантии безопасности. Россия думает только о том, чтобы долго воевать. Но Украина должна быть сильной, ее армия должна быть усилена для того, чтобы пользоваться этими гарантиями безопасности и только тогда может быть достигнута стабильность
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия нарушала собственные обещания.
Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от России. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от РФ. От ее агрессии, или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем
Дополнение
По словам главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, в Москве не согласятся с предложениями решать вопросы коллективной безопасности без России.
Карни заявлял, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ.
Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни.