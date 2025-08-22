Каллас: у рф не должно быть права голоса по гарантиям безопасности Украины
Киев • УНН
Высокий представитель ЕС Кая Каллас считает, что россия не должна иметь права голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины. Она призвала усилить пошлины и санкции против россии, поскольку Путин "играет в игры".
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что россия не должна иметь права голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.
Детали
По словам дипломата, будущие гарантии безопасности для Украины не должны обсуждаться с Кремлем, так как россия получит в таком случае больше рычагов влияния на ситуацию в Украине.
Также Каллас заявила, что путин смеется над украинцами, европейцами и американцами. Он не прекращает убийства и разрушения, а лишь усиливает бомбардировки Украины.
Высокий представитель ЕС призвала страны Европы и США усилить пошлины и санкции против россии.
Кроме того, Каллас высказалась о вероятной будущей встрече путина и Зеленского. По ее словам, для этой встречи прилагается много усилий, но путину нельзя доверять, поскольку тот "играет в игры".
Напомним
На днях министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что вопрос безопасности решать без российской федерации "не получится", а диалог без участия РФ является "утопией и путем в никуда".
Также УНН сообщал, что заявление лаврова о возможных гарантах безопасности для Украины сорвало переговоры москвы с Вашингтоном.