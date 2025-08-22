Каллас: у рф не має бути права голосу щодо гарантій безпеки України
Київ • УНН
Високий представник ЄС Кая Каллас вважає, що росія не повинна мати права голосу в питаннях гарантій безпеки для України. Вона закликала посилити мита та санкції проти росії, оскільки путін "грає в ігри".
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що росія не має мати права голосу у питаннях гарантій безпеки для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
Деталі
За словами дипломата, майбутні гарантії безпеки для України не мають обговорюватися з кремлем, адже росія отримає в такому випадку більше важелів впливу на ситуацію в Україні.
Також Каллас заявила, що путін сміється з українців, європейців і американців. Він не припиняє вбивства і руйнування, а лише посилює бомбардування України.
Високий представник ЄС закликала країни Європи і США посилити мита і санкції проти росії.
Крім того, Каллас висловилась про ймовірну майбутню зустріч путіна і Зеленського. За її словами, для цієї зустрічі докладається багато зусиль, але путіну не можна довіряти, оскільки той "грає в ігри".
Нагадаємо
Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".
Також УНН повідомляв, що заява лаврова про можливих гарантів безпеки для України зірвала переговори москви з Вашингтоном.