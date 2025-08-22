$41.220.16
Ексклюзив
11:30
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Каллас: у рф не має бути права голосу щодо гарантій безпеки України

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Високий представник ЄС Кая Каллас вважає, що росія не повинна мати права голосу в питаннях гарантій безпеки для України. Вона закликала посилити мита та санкції проти росії, оскільки путін "грає в ігри".

Каллас: у рф не має бути права голосу щодо гарантій безпеки України

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що росія не має мати права голосу у питаннях гарантій безпеки для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

Деталі

За словами дипломата, майбутні гарантії безпеки для України не мають обговорюватися з кремлем, адже росія отримає в такому випадку більше важелів впливу на ситуацію в Україні.

Також Каллас заявила, що путін сміється з українців, європейців і американців. Він не припиняє вбивства і руйнування, а лише посилює бомбардування України.

Високий представник ЄС закликала країни Європи і США посилити мита і санкції проти росії.

Крім того, Каллас висловилась про ймовірну майбутню зустріч путіна і Зеленського. За її словами, для цієї зустрічі докладається багато зусиль, але путіну не можна довіряти, оскільки той "грає в ігри".

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".

Також УНН повідомляв, що заява лаврова про можливих гарантів безпеки для України зірвала переговори москви з Вашингтоном.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кая Каллас
Вашингтон
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна