Украина и Канада расширяют поддержку ветеранов и усиливают санкции против рф

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 августа, 13:49 • 12906 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 24761 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 31481 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 29831 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 39568 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 74242 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 62032 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33618 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56542 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35481 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
80%
748мм
Популярные новости
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру24 августа, 13:30 • 17378 просмотра
Вэнс: Россия отказалась от попытки создать марионеточное правительство в Киеве24 августа, 14:46 • 7146 просмотра
Трамп остановил строительство дорогостоящей морской ветряной электростанции в США: проект был почти завершен24 августа, 15:28 • 8648 просмотра
Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу24 августа, 15:44 • 10104 просмотра
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости18:31 • 11153 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 39568 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 74242 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 44333 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 57994 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 44823 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 44251 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 29679 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 30524 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 33222 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 39266 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Северный поток — 2
Футбол

Украина и Канада расширяют поддержку ветеранов и усиливают санкции против рф

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Украина и Канада договорились о развитии программ ментального здоровья для ветеранов, создании мобильных комплексов для протезирования и ветеранских пространств. Стороны также обсудили усиление санкционного давления на россию.

Украина и Канада расширяют поддержку ветеранов и усиливают санкции против рф

Украина совместно с Канадой договорилась о развитии программ ментального здоровья для ветеранов, создании мобильных комплексов для протезирования и ветеранских пространств в регионах. Кроме того, стороны обсудили усиление санкционного давления на россию. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Во время встречи украинская и канадская стороны обсудили комплексную поддержку ветеранов. Речь идет о развитии программ ментального здоровья, создании мобильных комплексов для протезирования и ветеранских пространств в регионах Украины.

Кроме этого, Украина и Канада договорились усилить санкции и согласовать их действия между партнерами.

Санкции уже стоили россии более $160 млрд. Но этого мало — агрессор продолжает производить ракеты и дроны. Призвали усилить давление: согласованность между партнерами делает их действительно действенными

- отметила Свириденко.

Украина синхронизирует свои санкции с Канадой, а в ближайшее время Канада синхронизирует украинские ограничительные меры. Также отмечена необходимость новых санкций, которые будут распространяться на компании, косвенно сотрудничающие с россией.

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает присутствия канадских военных в Украине в рамках гарантий безопасности. Он подчеркнул, что основой гарантий являются сильные ВСУ, а также военное оборудование и тренировки.

Кроме этого, он заявил, что россия не имеет права выбирать гарантии безопасности для Украины, поскольку стремится к долгой войне.

Когда наступит мир, нельзя просто доверять путину, нужны гарантии безопасности для Украины - Карни24.08.25, 14:06 • 3278 просмотров

Вероника Марченко

Политика
Марк Карни
Юлия Свириденко
Канадская армия
Вооруженные силы Украины
Канада
Украина