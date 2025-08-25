Украина и Канада расширяют поддержку ветеранов и усиливают санкции против рф
Украина совместно с Канадой договорилась о развитии программ ментального здоровья для ветеранов, создании мобильных комплексов для протезирования и ветеранских пространств в регионах. Кроме того, стороны обсудили усиление санкционного давления на россию. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Во время встречи украинская и канадская стороны обсудили комплексную поддержку ветеранов. Речь идет о развитии программ ментального здоровья, создании мобильных комплексов для протезирования и ветеранских пространств в регионах Украины.
Кроме этого, Украина и Канада договорились усилить санкции и согласовать их действия между партнерами.
Санкции уже стоили россии более $160 млрд. Но этого мало — агрессор продолжает производить ракеты и дроны. Призвали усилить давление: согласованность между партнерами делает их действительно действенными
Украина синхронизирует свои санкции с Канадой, а в ближайшее время Канада синхронизирует украинские ограничительные меры. Также отмечена необходимость новых санкций, которые будут распространяться на компании, косвенно сотрудничающие с россией.
Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает присутствия канадских военных в Украине в рамках гарантий безопасности. Он подчеркнул, что основой гарантий являются сильные ВСУ, а также военное оборудование и тренировки.
Кроме этого, он заявил, что россия не имеет права выбирать гарантии безопасности для Украины, поскольку стремится к долгой войне.
