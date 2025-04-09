Канадская армия

Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что пока не замечено достаточно мощных
российских соединений, которые могли бы начать наступление на Харьков.
Российские войска не имеют важных тактических успехов на Купянском направлении.
Украинские военные отрицают заявления россии о якобы захвате села Табаевка в Харьковской области. Подполковник Владимир Фитьо
заявил, что в этом районе продолжаются бои.
В Вооруженных силах Украины заявили, что пехотинцы сейчас являются наиболее востребованными военными специалистами.