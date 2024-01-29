В ВСУ рассказали, кто сейчас больше всего нужен в армии

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  173670 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  250840 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  236106 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  268607 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  256125 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  216844 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  214081 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  213089 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173548 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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российские войска 12 раз обстреляли Донецкую область, разрушив административное здание и повредив детский сад, газопровод, линию электропередач и жилые дома.

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Во Львовской области столкнулись Audi A6 и Land Rover: погибла 27-летняя женщина, три человека ранены

Один человек погиб и трое травмированных в результате автостолкновения в Червонограде.

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В Украине достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить спрос, 4 единицы генерирующего оборудования ТЭС в резерве.

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Президент Зеленский заявил, что Украина имеет миллионную армию. Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения из страны выехали от 6,5 до 7,5 миллионов украинцев.

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Макеевка и Невское на Луганщине были обстреляны российской артиллерией, сообщил глава Луганской областной военной администрации.

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Президент Зеленский заявил, что очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят.

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Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника

В воскресенье, 28 января, Иран впервые успешно запустил в космос три спутника одновременно с помощью ракеты "Симург". Запуск включал спутник Mahda и два наноспутника.

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Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника