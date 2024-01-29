В ВСУ рассказали, кто сейчас больше всего нужен в армии

Центры подготовки будут готовы обучить полмиллиона мобилизованных, если в этом будет необходимость. Сейчас в Вооруженных силах Украины самыми востребованными специалистами являются пехотинцы. Об этом рассказал командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк в интервью "Радио Свобода", пишет УНН.

Сейчас мы готовы обучить любое количество личного состава. Будет это 100-200-500 тысяч - мы готовы. Постоянно уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач, - отметил генерал-майор.

Детали

Он отметил, что около 80% военнослужащих ВСУ подготовили в Украине, а остальные 20% - проходили обучение за рубежом.

Отвечая на вопрос, какие специалисты в армии сейчас наиболее востребованы, генерал-майор сказал, что это пехота.

Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага. Наиболее массовая подготовка в сухопутных войсках - это подготовка пехотинца. Не принижая роли, очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики, кто угодно. Но на сегодняшний день - это пехота, - сказал он.

Напомним

Как ранее писал УНН, Президент Владимир Зеленский сообщил о предложении мобилизовать 450-500 тысяч дополнительных военнослужащих, отметив необходимость конкретики и решения демобилизационных и финансовых аспектов, что может стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен.

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