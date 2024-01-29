У ЗСУ розповіли, хто зараз найбільше треба в армії

Центри підготовки будуть готові навчити пів мільйона мобілізованих, якщо у цьому буде потреба. Наразі у Збройних силах України найзатребуванішими фахівцями є піхотинці. Про це розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише УНН.

Наразі ми готові навчити будь-яку кількість особового складу. Буде це 100-200-500 тисяч – ми готові. Постійно уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина залучена в районах виконання бойових завдань,

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Він зазначив, що близько 80% військовослужбовців ЗСУ підготували в Україні, а решта 20% − проходили навчання за кордоном.

Відповідаючи на питання, які фахівці в армії зараз найбільш затребувані, генерал-майор сказав, що це піхота.

Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка в сухопутних військах – це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогодні – це піхота,