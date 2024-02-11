Евлаш о вероятном наступлении рф на Харьков: пока не отмечается мощных наступательных группировок

Сейчас не отмечается достаточно мощных формирований, наступательных группировок российских оккупантов для наступления на Харьков. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос насколько велики шансы наступления рф на Харьков, Евлаш ответил:

На самом деле сейчас мы не отмечаем достаточно мощных каких-то формирований, наступательных группировок. Да, это возможно локальные какие-то усиления, однако шансов на то, что они пойдут и будут иметь какой-то успех, у них нет - сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Он отметил, что Харьков еще в начале полномасштабного вторжения продемонстрировал, что это украинский город, в частности, были созданы достаточно мощные подразделения такие как ГУР МО "Кракен".

Дополнение

В январе 2024 года начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо заявлял, что враг не имеет успехов на Купянском направлении, Силы обороны находятся в активной обороне, поэтому харьковчанам не стоит волноваться о возможном наступлении российских войск на город.