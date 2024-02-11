Евлаш о вероятном наступлении рф на Харьков: пока не отмечается мощных наступательных группировок
Киев • УНН
Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что пока не замечено достаточно мощных российских соединений, которые могли бы начать наступление на Харьков.
Сейчас не отмечается достаточно мощных формирований, наступательных группировок российских оккупантов для наступления на Харьков. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос насколько велики шансы наступления рф на Харьков, Евлаш ответил:
На самом деле сейчас мы не отмечаем достаточно мощных каких-то формирований, наступательных группировок. Да, это возможно локальные какие-то усиления, однако шансов на то, что они пойдут и будут иметь какой-то успех, у них нет
Он отметил, что Харьков еще в начале полномасштабного вторжения продемонстрировал, что это украинский город, в частности, были созданы достаточно мощные подразделения такие как ГУР МО "Кракен".
Дополнение
В январе 2024 года начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо заявлял, что враг не имеет успехов на Купянском направлении, Силы обороны находятся в активной обороне, поэтому харьковчанам не стоит волноваться о возможном наступлении российских войск на город.
Евлаш о вероятном наступлении рф на Харьков: пока не отмечается мощных наступательных группировок
Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что пока не замечено достаточно мощных российских соединений, которые могли бы начать наступление на Харьков.
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