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Євлаш про ймовірний наступ рф на Харків: наразі не відмічається потужних наступальних угрупувань

Євлаш про ймовірний наступ рф на Харків: наразі не відмічається потужних наступальних угрупувань

Київ • УНН

 • 40941 перегляди

Керівник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повідомив, що наразі не помічено достатньо потужних російських з'єднань, які могли б розпочати наступ на Харків.

Наразі не відмічається досить потужних формувань, наступальних угрупувань російських окупантів для наступу на Харків. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.    

Деталі

  На запитання наскільки великі шанси наступу рф на Харків, Євлаш відповів:

Насправді зараз ми не відмічаємо досить потужних якихось формувань, наступальних угрупувань. Так, це можливо локальні якісь підсилення, проте шансів на те, що вони підуть та матимуть якийсь успіх, у них немає

- сказав начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Він зазначив, що Харків ще на початку повномасштабного вторгнення продемонстрував, що це українське місто, зокрема, були створені досить потужні підрозділи  такі як ГУР МО "Кракен".  

Доповнення

У січні 2024 року начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо заявляв, що ворог немає успіхів на Куп'янському напрямку, Сили оборони знаходяться в активній обороні, тож харків'янам не варто хвилюватись щодо можливого наступу російських військ на місто. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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