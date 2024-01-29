Оккупанты не имеют важных тактических успехов на Купянском направлении - Фитьо

Российские оккупанты активно наступают на Купянском направлении, однако у них нет важных тактических успехов. Об этом сказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Активизация врага в направлении Купянска началась еще в начале октября 2023 года, к чему мы готовились... Соответственно, с 5 октября 2023 года враг активно ежедневно наступает на всех направлениях ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении тоже. Направление понятно: захватить Купянск, это Купянск-Узловой, важный логистический центр, железнодорожный, через который во время предыдущей оккупации осуществлялось логистическое обеспечение оккупационных войск и оружием, и провиантом", - рассказал Фитьо.

Фитьо отметил, что за это время противник лишь смог кое-где улучшить свое тактическое положение.

За это время мы видим, что противник лишь смог кое-где улучшить свое тактическое положение и, соответственно, теперь в своих СМИ подает это как "взятие Берлина". У них там массовая эйфория. Хотя мы видим, что те потери, которые понес враг - это не соразмерное соотношение. Они уничтожают свою армию, бросая бездумно в атаки... Сейчас они активизировали использование именно техники. Активно используют танки, БМП. По количеству потерь мы видим, что им не сильно помогает. Поэтому каких-то важных тактических успехов у них нет - сказал Фитьо.

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