Окупанти не мають важливих тактичних успіхів на Куп'янському напрямку - Фітьо

Російські окупанти активно наступають на Куп'янському напрямку, проте в них немає важливих тактичних успіхів. Про це сказав начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Активізація ворога у напрямку Куп'янська розпочалася ще на початку жовтня 2023 року, до чого ми готувалися… Відповідно, з 5 жовтня 2023 року ворог активно щодня наступає на всіх напрямках ОСУВ "Хортиця", на Куп'янському напрямку теж. Напрямок зрозумілий: захопити Куп'янськ, це Купянськ-Вузловий, важливий логістичний центр, залізничний, через який під час попередньої окупації здійснювалося логістичне забезпечення окупаційних військ і зброєю, і провіантом", - розповів Фітьо.

Фітьо зазначив, що за цей час противник лише зміг подекуди покращити своє тактичне становище.

За цей час ми бачимо, що противник лише зміг подекуди покращити своє тактичне становище й, відповідно, тепер у своїх ЗМІ подає це як "взяття Берліна". У них там масова ейфорія. Хоча ми бачимо, що ті втрати, яких зазнав ворог – це не співрозмірне співвідношення. Вони знищують свою армію, кидаючи бездумно в атаки… Зараз вони активізували використання саме техніки. Активно використовують танки, БМП. За кількістю втрат ми бачимо, що їм не сильно допомагає. Тому якихось важливих тактичних успіхів у них немає