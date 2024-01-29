В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаивки на Харьковщине

В районе села Табаевка Купянского района Харьковской области продолжаются бои, россиянам не удалось захватить поселок, заявил 29 января начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо в эфире Радио Свобода, информирует УНН.

Табаевку россияне не взяли, там продолжаются боевые действия, их заявлениям верить нельзя. Потому что они больше придумывают, чем говорят фактов. Табаевка находится в достаточно невыгодном месте, в низине, кто спустится в эту болотистую местность - станет сразу мишенью в тире. Поэтому там идут ожесточенные бои, и украинские защитники пытаются оттеснить врага с позиций, на которых он находится - заявил Фитьо.

По его словам, на этом направлении за минувшие сутки отражено 10 атак врага.

Фитьо отметил, что активные действия российских войск на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении, которые начались еще в октябре 2023 года, до сих пор не принесли им стратегического успеха. По состоянию на 28 января армия рф в полосе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" потеряла более 10 с половиной тысяч человек.

"Видим: как начались активные действия на полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" еще в прошлом году в октябре, так они ни на день не стихают. Враг пытается еще с октября атаковать, и все, что он смог "наатаковать" - это незначительные тактические улучшения, достаточно условные", - заявил Фитьо.

По его словам, ВСУ контролируют перемещение российской армии по северному направлению. Количество личного состава российской армии там сохраняется в пределах 200 тысяч и пополняется резервами.

Контекст

Ранее российские СМИ сообщали о якобы захвате села Табаевка на Харьковщине.

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