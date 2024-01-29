С 2022 года, ВС России потеряли в Украине примерно 7500 единиц танков и бронированных машин - разведка Министерства обороны Великобритании

Из-за того, что значительную часть 2023 года оккупанты провели в оборонительной позиции, ВС РФ потеряли примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на данные Министерства обороны Великобритании.

С 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года российские сухопутные войска (ВС РФ), вероятно, потеряли в Украине примерно 2600 основных боевых танков (ОБТ) и 4900 других боевых бронированных машин (ББМ). В 2023 году Сухопутные войска, вероятно, потеряли примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году. - информирует разведка Министерства обороны Великобритании.

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В британском военном ведомстве предполагают, что сокращение потерь бронетехники у российских захватчиков произошло из-за усиления позиционного характера войны в 2023 году, а также из-за того, что значительную часть года россия провела в оборонительной позиции.

Также в сообщении указывается, что в начале октября 2023 года ВС рф перешли в наступление на востоке Украины, - за этот период российские потери бронетехники выросли.

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Сухопутные войска России, вероятно, потеряли до 365 ББМ и 700 БТР, но достигли лишь незначительных территориальных достижений. - пишет британская разведка.

При этом указывается, что россия, вероятно, может производить не менее 100 единиц бронетехники в месяц, а следовательно, сохраняет способность пополнять потери на поле боя и продолжать наступательную активность на таком уровне в обозримом будущем.

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