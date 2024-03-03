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Враг 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: ситуация на фронте

Враг 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: ситуация на фронте

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 17:26  •  22923 просмотра

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На Новопавловском направлении 27 раз были отражены попытки противника прорвать оборону украинских войск. В течение суток произошло 68 боевых столкновений.

В течение суток произошло 68 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали 

Как сообщается, на Купянском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. 

На Лиманском направлении нашими воинами было отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Верхнекаменское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

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На Новопавловском направлении, как сообщается, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где, при поддержке авиации, враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск. 

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В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

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Ворог 27 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: ситуація на фронті
The enemy tried to break through the Ukrainian Armed Forces' defense 27 times in the Novopavlivka sector: situation at the front
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