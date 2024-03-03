Враг 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: ситуация на фронте
Киев • УНН
На Новопавловском направлении 27 раз были отражены попытки противника прорвать оборону украинских войск. В течение суток произошло 68 боевых столкновений.
В течение суток произошло 68 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, на Купянском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами было отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Верхнекаменское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
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На Новопавловском направлении, как сообщается, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где, при поддержке авиации, враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Враг наступательных (штурмовых) действий не вел, указали в Генштабе.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
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Враг 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: ситуация на фронте
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