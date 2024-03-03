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На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Бердичев, Орловки и Тоненького - Лиховой

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Бердичев, Орловки и Тоненького - Лиховой

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 11:44  •  18804 просмотра

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Оперативная ситуация на Авдеевском направлении стабилизируется, Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска в районе Бердичева, Орловки и Тоненького.

На Авдеевском направлении в пределах населенных пунктов Бердичев, Орловки и Тоненького оперативная обстановка стабилизируется. Вооруженные силы Украины сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов, рассказал в эфире телемарафона рассказал начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает УНН.

За минувшие сутки наши защитники отбили 14 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка и Тоненькое, а также Невельское Донецкой области. По тем данным, которые являются подтвержденными, в районе этих трех сел, которые больше всего всех интересуют: Бердичи, Орловка и Тоненькое оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия, продолжаются боевые столкновения, но нет оснований говорить, что враг атаковал, или захватил эти населенные пункты. 

- сказал Лиховой.

Он отметил, что линия боевого столкновения имеет свою динамику, враг иногда имеет локальные успехи по некоторым позициям.

В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб3 марта 2024, 05:00 • 30940 просмотров

Напомним

После сбития очередных вражеских самолетов, оккупанты снизили интенсивность штурмовых действий и авиаударов на Таврическом направлении.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
На Авдіївському напрямку ЗСУ стримують ворога у межах Бердичів, Орлівки і Тоненького - Лиховій
In the Avdiivka sector, Ukrainian Armed Forces hold back the enemy in the vicinity of Berdychiv, Orlivka and Tonenke - Lykhova
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