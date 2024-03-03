На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Бердичев, Орловки и Тоненького - Лиховой
Киев • УНН
Оперативная ситуация на Авдеевском направлении стабилизируется, Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска в районе Бердичева, Орловки и Тоненького.
На Авдеевском направлении в пределах населенных пунктов Бердичев, Орловки и Тоненького оперативная обстановка стабилизируется. Вооруженные силы Украины сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов, рассказал в эфире телемарафона рассказал начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает УНН.
За минувшие сутки наши защитники отбили 14 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка и Тоненькое, а также Невельское Донецкой области. По тем данным, которые являются подтвержденными, в районе этих трех сел, которые больше всего всех интересуют: Бердичи, Орловка и Тоненькое оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия, продолжаются боевые столкновения, но нет оснований говорить, что враг атаковал, или захватил эти населенные пункты.
Он отметил, что линия боевого столкновения имеет свою динамику, враг иногда имеет локальные успехи по некоторым позициям.
В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб3 марта 2024, 05:00 • 30940 просмотров
Напомним
После сбития очередных вражеских самолетов, оккупанты снизили интенсивность штурмовых действий и авиаударов на Таврическом направлении.
На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Бердичев, Орловки и Тоненького - Лиховой
Оперативная ситуация на Авдеевском направлении стабилизируется, Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска в районе Бердичева, Орловки и Тоненького.
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