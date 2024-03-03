На Таврійському напрямку дещо знизилася інтенсивність штурмових дій і авіаударів з боку ворога - Лиховій
Київ • УНН
Після збиття ще одного російського літака інтенсивність штурмів та авіаударів російських сил дещо знизилася на Таврійському напрямку на півдні України.
Після збиття чергових ворожих літаків, окупанти знизили інтенсивність штурмових дій і авіаударів на Таврійському напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає УНН.
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Ми в операційній зоні ОСУВ "Таврія" настільки звикли до найвищого ступеню напруги, що зараз, коли статистика, що стосується бойових дій залишається високою, в принципі є деякі підстави говорити про певне зниження інтенсивності штурмових дій і авіаударів з боку ворога. За минулу добу в усій операційній зоні росіяни завдали 14 авіаударів. Це найменше за кілька останніх днів, можливо, за тиждень. Останні чотири дні кількість авіаударів вимірювалося 22, 36, 57 і ще порядка 40-50 раніше.
Він додав, що зниження кількості авіаударів є логічним наслідком падіння російських літаків.
Також Лиховій зазначив, що за минулу добу ворог вчинив 43 бойових зіткнення, що теж є певним зниженням.
Також росіяни вчинили 950 обстрілів і зараховано 9 скидів із безпілотників хімічних речовин сльозогінно-задушливої дії. Майже всі вони у Запорізькій області, на Запорізькому напрямку.
Окрім того, за минулу добу втрати ворога склали 393 окупанти, а також знищено 7 танків, 7 бронемашин, 7 артсистем, 15 автомобілів та ще 1 одиницю спецтехніки. Також ЗСУ вдалося знищити ворожи бліндаж та 3 важливі об’єкти об'єкти противника.
Нагадаємо
Після збиття чергових ворожих літаків, окупанти знизили її активність на півдні. росіяни почали більш обережно застосовувати авіацію на цьому напрямку.