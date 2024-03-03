На Таврійському напрямку дещо знизилася інтенсивність штурмових дій і авіаударів з боку ворога - Лиховій

Після збиття чергових ворожих літаків, окупанти знизили інтенсивність штурмових дій і авіаударів на Таврійському напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає УНН.

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Ми в операційній зоні ОСУВ "Таврія" настільки звикли до найвищого ступеню напруги, що зараз, коли статистика, що стосується бойових дій залишається високою, в принципі є деякі підстави говорити про певне зниження інтенсивності штурмових дій і авіаударів з боку ворога. За минулу добу в усій операційній зоні росіяни завдали 14 авіаударів. Це найменше за кілька останніх днів, можливо, за тиждень. Останні чотири дні кількість авіаударів вимірювалося 22, 36, 57 і ще порядка 40-50 раніше.