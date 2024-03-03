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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Таврійському напрямку дещо знизилася інтенсивність штурмових дій і авіаударів з боку ворога - Лиховій

Київ • УНН

 • 29108 перегляди

Після збиття ще одного російського літака інтенсивність штурмів та авіаударів російських сил дещо знизилася на Таврійському напрямку на півдні України.

На Таврійському напрямку дещо знизилася інтенсивність штурмових дій і авіаударів з боку ворога - Лиховій

Після збиття чергових ворожих літаків, окупанти знизили інтенсивність штурмових дій і авіаударів на Таврійському напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає УНН.

Деталі

Ми в операційній зоні ОСУВ "Таврія" настільки звикли до найвищого ступеню напруги, що зараз, коли статистика, що стосується бойових дій залишається високою, в принципі є деякі підстави говорити про певне зниження інтенсивності штурмових дій і авіаударів з боку ворога. За минулу добу в усій операційній зоні росіяни завдали 14 авіаударів. Це найменше за кілька останніх днів, можливо, за тиждень. Останні чотири дні кількість авіаударів вимірювалося 22, 36, 57 і ще порядка 40-50 раніше. 

- сказав Лиховій.

Він додав, що зниження кількості авіаударів є логічним наслідком падіння російських літаків.

Також Лиховій зазначив, що за минулу добу ворог вчинив 43 бойових зіткнення, що теж є певним зниженням.

Також росіяни вчинили 950 обстрілів і зараховано 9 скидів із безпілотників хімічних речовин сльозогінно-задушливої дії. Майже всі вони у Запорізькій області, на Запорізькому напрямку. 

- додав речник.

Окрім того, за минулу добу втрати ворога склали 393 окупанти, а також знищено 7 танків, 7 бронемашин, 7 артсистем, 15 автомобілів та ще 1 одиницю спецтехніки. Також ЗСУ вдалося знищити ворожи бліндаж та 3 важливі об’єкти об'єкти противника.

Нагадаємо

Після збиття чергових ворожих літаків, окупанти знизили її активність на півдні. росіяни почали більш обережно застосовувати авіацію на цьому напрямку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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