На Таврическом направлении несколько снизилась интенсивность штурмовых действий и авиаударов со стороны врага - Лиховой

После сбития очередных вражеских самолетов, оккупанты снизили интенсивность штурмовых действий и авиаударов на Таврическом направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает УНН.

Детали

Мы в операционной зоне ОСУВ "Таврия" настолько привыкли к высокой степени напряжения, что сейчас, когда статистика, касающаяся боевых действий остается высокой, в принципе есть некоторые основания говорить об определенном снижении интенсивности штурмовых действий и авиаударов со стороны врага. За минувшие сутки во всей операционной зоне россияне нанесли 14 авиаударов. Это меньше всего за несколько последних дней, возможно, за неделю. Последние четыре дня количество авиаударов измерялось 22, 36, 57 и еще порядка 40-50 ранее. - сказал Лиховой.

Он добавил, что снижение количества авиаударов является логическим следствием падения российских самолетов.

Также Лиховий отметил, что за минувшие сутки враг совершил 43 боевых столкновения, что тоже является определенным снижением.

Также россияне совершили 950 обстрелов и засчитано 9 сбросов с беспилотников химических веществ слезоточиво-душистого действия. Почти все они в Запорожской области, на Запорожском направлении. - добавил спикер.

Кроме того, за минувшие сутки потери врага составили 393 оккупанта, а также уничтожено 7 танков, 7 бронемашин, 7 артсистем, 15 автомобилей и еще 1 единицу спецтехники. Также ВСУ удалось уничтожить вражеский блиндаж и 3 важных объекта объекта противника.

Напомним,

После сбития очередных вражеских самолетов, оккупанты снизили ее активность на юге. россияне начали более осторожно применять авиацию на этом направлении.