На Таврическом направлении несколько снизилась интенсивность штурмовых действий и авиаударов со стороны врага - Лиховой

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  157129 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  200310 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  181314 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  210572 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  225840 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  182720 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  166360 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  161898 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  174811 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172658 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Таврическом направлении несколько снизилась интенсивность штурмовых действий и авиаударов со стороны врага - Лиховой

После сбития еще одного российского самолета интенсивность штурмов и авиаударов российских сил несколько снизилась на Таврическом направлении на юге Украины.

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На Таврическом направлении несколько снизилась интенсивность штурмовых действий и авиаударов со стороны врага - Лиховой

Ракетные атаки по Мирнограду и Покровску: количество раненых увеличилось до шести

Шестеро гражданских получили ранения в результате ракетного обстрела в Покровском районе Донецкой области, еще один человек был ранен после того, как россияне выпустили ракету "Искандер-М".

Война •   •  11356 просмотра
Ракетные атаки по Мирнограду и Покровску: количество раненых увеличилось до шести

На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк

После того, как было сбито несколько вражеских самолетов, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что активность вражеской авиации на юге значительно снизилась.

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На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк

Ночные взрывы в Крыму: в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов - АТЕШ

По сообщению агентов оккупационных властей, ночью был уничтожен нефтепровод в Феодосии.

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Ночные взрывы в Крыму: в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов - АТЕШ

Удар по многоэтажке в Одессе: не исключено, что "шахед" мог иметь усиленную боевую часть - Гуменюк

Беспилотник "Шахид", который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта, мог иметь усиленную боеголовку, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных Сил Украины.

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Удар по многоэтажке в Одессе: не исключено, что "шахед" мог иметь усиленную боевую часть - Гуменюк

Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе

Три человека, которые считались пропавшими без вести после российской атаки на Одессу, вышли на связь после того, как покинули этот район до инцидента.

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Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе

Российские ракетные обстрелы ранили пятерых гражданских в Мирнограде и Покровске в Донецкой области

Прокуратура Украины расследует ракетные обстрелы российскими войсками городов Мирноград и Покровск Донецкой области, в результате которых пострадали пятеро мирных жителей.

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Российские ракетные обстрелы ранили пятерых гражданских в Мирнограде и Покровске в Донецкой области

Блокада на границе с Польшей: в очередях более 2400 грузовиков, польские фермеры митингуют возле шести пунктов пропуска

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, в результате чего более 2400 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину.

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Блокада на границе с Польшей: в очередях более 2400 грузовиков, польские фермеры митингуют возле шести пунктов пропуска

Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд

Укрзализныця запустит дополнительный скоростной поезд между Киевом и Львовом на следующих выходных до 8 марта, а билеты на него можно будет приобрести через приложение.

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Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд

Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов

С начала суток россияне обстреляли Херсон, повредив квартиры и крыши в Корабельном районе города.

Война •   •  19458 просмотра
Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов