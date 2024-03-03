На Таврическом направлении несколько снизилась интенсивность штурмовых действий и авиаударов со стороны врага - Лиховой
После сбития еще одного российского самолета интенсивность штурмов и авиаударов российских сил несколько снизилась на Таврическом направлении на юге Украины.
Ракетные атаки по Мирнограду и Покровску: количество раненых увеличилось до шести
Шестеро гражданских получили ранения в результате ракетного обстрела в Покровском районе Донецкой области, еще один человек был ранен после того, как россияне выпустили ракету "Искандер-М".
На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк
После того, как было сбито несколько вражеских самолетов, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что активность вражеской авиации на юге значительно снизилась.
Ночные взрывы в Крыму: в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов - АТЕШ
По сообщению агентов оккупационных властей, ночью был уничтожен нефтепровод в Феодосии.
Удар по многоэтажке в Одессе: не исключено, что "шахед" мог иметь усиленную боевую часть - Гуменюк
Беспилотник "Шахид", который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта, мог иметь усиленную боеголовку, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных Сил Украины.
Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе
Три человека, которые считались пропавшими без вести после российской атаки на Одессу, вышли на связь после того, как покинули этот район до инцидента.
Российские ракетные обстрелы ранили пятерых гражданских в Мирнограде и Покровске в Донецкой области
Прокуратура Украины расследует ракетные обстрелы российскими войсками городов Мирноград и Покровск Донецкой области, в результате которых пострадали пятеро мирных жителей.
Блокада на границе с Польшей: в очередях более 2400 грузовиков, польские фермеры митингуют возле шести пунктов пропуска
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, в результате чего более 2400 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину.
Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд
Укрзализныця запустит дополнительный скоростной поезд между Киевом и Львовом на следующих выходных до 8 марта, а билеты на него можно будет приобрести через приложение.
Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов
С начала суток россияне обстреляли Херсон, повредив квартиры и крыши в Корабельном районе города.