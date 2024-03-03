На півдні знизилася активність ворожої авіації - Гуменюк
Київ • УНН
Після того, як було збито кілька ворожих літаків, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України повідомив, що активність ворожої авіації на півдні значно знизилася.
Після збиття чергових ворожих літаків, окупанти знизили її активність на півдні. росіяни почали більш обережно застосовувати авіацію на цьому напрямку. Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.
Деталі
В нашій зоні відповідальності активність авіації суттєво знизилася. Вони її переорієнтовують наразі на перебування над акваторією морів – Азовського, або Чорного. І звідти застосовують пуски ракет. Тобто засоби авіаційного ураження продовжують застосовувати, але дещо інші. Керовані авіабомби не застосовують вже протягом кількох діб.
Вона зазначила, що минулого тижня окупанти випустили одну керовану авіабомбу по Херсонському району.
Влучання було на відкритій площі, руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Втім, це співпало за часом зі збиттям чергового Су на Сході і ми побачили, як тактична авіація згрупувалася і повернулася на летовище.
Нагадаємо
Генеральний штаб повідомив, що за минулу добу українська авіація завдала ударів по 8 місцях зосередження російських військ, збила винищувач-бомбардувальник Су-34, а ракетні війська знищили артилерійську установку.