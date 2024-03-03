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На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк

На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 10:42  •  12248 просмотра

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После того, как было сбито несколько вражеских самолетов, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что активность вражеской авиации на юге значительно снизилась.

После сбития очередных вражеских самолетов, оккупанты снизили ее активность на юге. россияне начали более осторожно применять авиацию на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

В нашей зоне ответственности активность авиации существенно снизилась. Они ее переориентируют сейчас на пребывание над акваторией морей - Азовского или Черного. И оттуда применяют пуски ракет. То есть средства авиационного поражения продолжают применять, но несколько иные. Управляемые авиабомбы не применяют уже в течение нескольких суток. 

- сказала Гуменюк.

Она отметила, что на прошлой неделе оккупанты выпустили одну управляемую авиабомбу  по Херсонскому району.

Попадание было на открытой площади, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Впрочем, это совпало по времени со сбитием очередного Су на Востоке и мы увидели, как тактическая авиация сгруппировалась и вернулась в аэропорт.

 - добавила Гуменюк.

Напомним

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
sukhyi-su-34Су-34
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
khersonХерсон
На півдні знизилася активність ворожої авіації - Гуменюк
Enemy aircraft activity decreased in the south - Humeniuk
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