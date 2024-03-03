На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк

После сбития очередных вражеских самолетов, оккупанты снизили ее активность на юге. россияне начали более осторожно применять авиацию на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

В нашей зоне ответственности активность авиации существенно снизилась. Они ее переориентируют сейчас на пребывание над акваторией морей - Азовского или Черного. И оттуда применяют пуски ракет. То есть средства авиационного поражения продолжают применять, но несколько иные. Управляемые авиабомбы не применяют уже в течение нескольких суток. - сказала Гуменюк.

Она отметила, что на прошлой неделе оккупанты выпустили одну управляемую авиабомбу по Херсонскому району.

Попадание было на открытой площади, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Впрочем, это совпало по времени со сбитием очередного Су на Востоке и мы увидели, как тактическая авиация сгруппировалась и вернулась в аэропорт. - добавила Гуменюк.

Напомним

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.