На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк
Киев • УНН
После того, как было сбито несколько вражеских самолетов, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что активность вражеской авиации на юге значительно снизилась.
После сбития очередных вражеских самолетов, оккупанты снизили ее активность на юге. россияне начали более осторожно применять авиацию на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
Детали
В нашей зоне ответственности активность авиации существенно снизилась. Они ее переориентируют сейчас на пребывание над акваторией морей - Азовского или Черного. И оттуда применяют пуски ракет. То есть средства авиационного поражения продолжают применять, но несколько иные. Управляемые авиабомбы не применяют уже в течение нескольких суток.
Она отметила, что на прошлой неделе оккупанты выпустили одну управляемую авиабомбу по Херсонскому району.
Попадание было на открытой площади, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Впрочем, это совпало по времени со сбитием очередного Су на Востоке и мы увидели, как тактическая авиация сгруппировалась и вернулась в аэропорт.
Напомним
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.
На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк
После того, как было сбито несколько вражеских самолетов, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что активность вражеской авиации на юге значительно снизилась.
Ночные взрывы в Крыму: в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов - АТЕШ
По сообщению агентов оккупационных властей, ночью был уничтожен нефтепровод в Феодосии.
Удар по многоэтажке в Одессе: не исключено, что "шахед" мог иметь усиленную боевую часть - Гуменюк
Беспилотник "Шахид", который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта, мог иметь усиленную боеголовку, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных Сил Украины.
Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе
Три человека, которые считались пропавшими без вести после российской атаки на Одессу, вышли на связь после того, как покинули этот район до инцидента.
Российские ракетные обстрелы ранили пятерых гражданских в Мирнограде и Покровске в Донецкой области
Прокуратура Украины расследует ракетные обстрелы российскими войсками городов Мирноград и Покровск Донецкой области, в результате которых пострадали пятеро мирных жителей.
Блокада на границе с Польшей: в очередях более 2400 грузовиков, польские фермеры митингуют возле шести пунктов пропуска
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, в результате чего более 2400 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину.
Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд
Укрзализныця запустит дополнительный скоростной поезд между Киевом и Львовом на следующих выходных до 8 марта, а билеты на него можно будет приобрести через приложение.
Утром россияне обстреляли Херсон: попали по меньшей мере в пять домов
С начала суток россияне обстреляли Херсон, повредив квартиры и крыши в Корабельном районе города.
После ночных взрывов в районе нефтебазы в Феодосии россияне перекрыли часть трассы "Таврида"
Часть трассы "Таврида" перекрыта после ночного нападения на нефтебазу в оккупированной россией Феодосии, Крым.
Оккупанты ударили по Купянщине: есть пострадавшие и разрушения - ОВА
В результате утреннего обстрела российскими силовиками села Петропавловка Купянского района Харьковской области был ранен 60-летний мужчина и поврежден частный дом.