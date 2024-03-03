В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  148009 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  184305 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  169964 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  200394 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  215982 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  174947 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  162583 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  159744 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  173129 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172449 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 05:00  •  13620 просмотра

Read in English

За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.

В течение суток произошло 71 боевое столкновение. В общем враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб. передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка.

На Авдеевском направлении, отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

На Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб3 марта 2024, 04:50 • 15034 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
avdiivkaАвдеевка
laiman-ukrainaЛайман, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ternyТерны
orlivkaОрловка
bakhmutБахмут
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення – Генштаб
71 combat engagements took place over the last day - General Staff
Новости по теме

В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.

Война •   •  13620 просмотра
В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.

Война •   •  15034 просмотра
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб

россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

В результате удара российского беспилотника погиб 4-месячный украинский младенец вместе с матерью, когда он попал в их жилой дом в Одессе.

Война •   •  14752 просмотра
россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Зоозащитники по всему миру проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню дикой природы и повышению осведомленности о защите исчезающих видов животных.

УНН Lite •   •  11231 просмотра
Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.

Новости Мира •   •  12418 просмотра
Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Турецкий экспорт в Россию упал на 33% в феврале 2024 года на фоне санкций, введенных США и ЕС против России из-за ее вторжения в Украину.

Экономика •   •  12311 просмотра
Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.

Новости Мира •   •  11176 просмотра
Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

Российская противовоздушная оборона уничтожила 38 украинских беспилотников над Крымом ночью, что стало одной из крупнейших атак на полуостров, о которых сообщалось до сих пор.

Война •   •  15739 просмотра
В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Грузовое судно, перевозившее 21 000 тонн удобрений, затонуло в Красном море после того, как было повреждено во время предыдущей атаки хуситов в середине февраля.

Война •   •  11729 просмотра
На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Япония примет участие в учениях по космической обороне под руководством Франции вместе со странами-членами и партнерами НАТО с целью противодействия текущим и будущим угрозам в космосе.

Война •   •  15659 просмотра
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО