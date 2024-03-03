В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.
В течение суток произошло 71 боевое столкновение. В общем враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб. передает УНН.
Детали
На Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка.
На Авдеевском направлении, отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.
На Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.
На Херсонском направлении противник совершил безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб3 марта 2024, 04:50 • 15034 просмотра
В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.
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