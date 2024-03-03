В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

В течение суток произошло 71 боевое столкновение. В общем враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб. передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка.

На Авдеевском направлении, отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

На Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб