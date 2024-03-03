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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення – Генштаб

Київ • УНН

 • 38476 перегляди

За минулу добу українські війська відбили 71 ворожий обстріл на різних ділянках фронту, оскільки Росія продовжувала наступати.

Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення – Генштаб

Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб. передає УНН.

Деталі

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку, відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Авіація Сил оборони збила ворожий Су-34 і завдала 8 авіаударів по ворогу – Генштаб03.03.24, 06:50 • 38399 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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