На Авдіївському напрямку ЗСУ стримують ворога у межах Бердичів, Орлівки і Тоненького - Лиховій
Київ • УНН
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується, Збройні сили України стримують російські війська в межах Бердичева, Орлівки та Тоненького.
На Авдіївському напрямку в межах населених пунктів Бердичів, Орлівки та Тоненького оперативна обстановка стабілізується. Збройні сили України стримують ворога в межах цих населених пунктів, розповів в ефірі телемарафону розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає УНН.
За минулу добу наші захисники відбили 14 ворожих штурмів в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка і Тоненьке, а також Невельське Донецької області. За тими даними, які є підтвердженими, в районі цих трьох сіл, які найбільше всіх цікавлять: Бердичі, Орлівка та Тоненьке оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії, тривають бойові зіткнення, але немає підстав говорити, що ворог атакував, або захопив ці населені пункти.
Він наголосив, що лінія бойового зіткнення має свою динаміку, ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій.
Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення – Генштаб03.03.24, 07:00 • 38477 переглядiв
Нагадаємо
Після збиття чергових ворожих літаків, окупанти знизили інтенсивність штурмових дій і авіаударів на Таврійському напрямку.