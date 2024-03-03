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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Авдіївському напрямку ЗСУ стримують ворога у межах Бердичів, Орлівки і Тоненького - Лиховій

Київ • УНН

 • 31531 перегляди

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується, Збройні сили України стримують російські війська в межах Бердичева, Орлівки та Тоненького.

На Авдіївському напрямку ЗСУ стримують ворога у межах Бердичів, Орлівки і Тоненького - Лиховій

На Авдіївському напрямку в межах населених пунктів Бердичів, Орлівки та Тоненького оперативна обстановка стабілізується. Збройні сили України стримують ворога в межах цих населених пунктів, розповів в ефірі телемарафону розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає УНН.

За минулу добу наші захисники відбили 14 ворожих штурмів в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка і Тоненьке, а також Невельське Донецької області. За тими даними, які є підтвердженими, в районі цих трьох сіл, які найбільше всіх цікавлять: Бердичі, Орлівка та Тоненьке оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії, тривають бойові зіткнення, але немає підстав говорити, що ворог атакував, або захопив ці населені пункти. 

- сказав Лиховій.

Він наголосив, що лінія бойового зіткнення має свою динаміку, ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій.

Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення – Генштаб03.03.24, 07:00 • 38477 переглядiв

Нагадаємо

Після збиття чергових ворожих літаків, окупанти знизили інтенсивність штурмових дій і авіаударів на Таврійському напрямку.

Павло Башинський

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