Среднесуточные потери россиян в феврале стали самыми высокими с начала войны - британская разведка

Среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными в феврале составили 983 человека, что является наибольшим показателем с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Среднесуточное количество потерь россиян (убитых и раненых) в Украине в феврале 2024 года стало самым высоким показателем с начала войны - 983 в день. Увеличение среднесуточного показателя почти наверняка отражает приверженность россии к массовой и изнурительной войне. Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта - говорится в отчете.

В разведке добавляют, что россия, вероятно, потеряла более 355 000 убитых и раненых во время войны в Украине.

Также в отчете указывается, что среднесуточные потери россиян в январе составили 846 человек, а в декабре 2023 года - 967 человек.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 416 800 человек, 6640 танков и сотен единиц военной техники.