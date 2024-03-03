Среднесуточные потери россиян в феврале стали самыми высокими с начала войны - британская разведка
Киев • УНН
Британская разведка сообщила, что в феврале российские войска понесли наибольшие среднесуточные потери с момента вторжения в Украину.
Среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными в феврале составили 983 человека, что является наибольшим показателем с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Среднесуточное количество потерь россиян (убитых и раненых) в Украине в феврале 2024 года стало самым высоким показателем с начала войны - 983 в день. Увеличение среднесуточного показателя почти наверняка отражает приверженность россии к массовой и изнурительной войне. Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта
В разведке добавляют, что россия, вероятно, потеряла более 355 000 убитых и раненых во время войны в Украине.
Также в отчете указывается, что среднесуточные потери россиян в январе составили 846 человек, а в декабре 2023 года - 967 человек.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 416 800 человек, 6640 танков и сотен единиц военной техники.
Среднесуточные потери россиян в феврале стали самыми высокими с начала войны - британская разведка
Британская разведка сообщила, что в феврале российские войска понесли наибольшие среднесуточные потери с момента вторжения в Украину.
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