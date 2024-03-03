Середньодобові втрати росіян у лютому стали найвищими з початку війни - британська розвідка
Київ • УНН
Британська розвідка повідомила, що в лютому російські війська зазнали найбільших середньодобових втрат з моменту вторгнення в Україну.
Середньодобові втрати росіян вбитими та пораненими у лютому склали 983 особи, що є найбільшим показником з початку широкомасштабного вторгнення рф в України. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні у лютому 2024 року став найвищим показником з початку війни – 983 в день. Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає прихильність росії до масової та виснажливої війни. Хоча це і дорого коштує з точки зору людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту
У розвідці додають, що росія, ймовірно, втратила понад 355 000 убитих і поранених під час війни в Україні.
Також у звіті вказується, що середньодобові втрати росіян у січні склали 846 осіб, а у грудні 2023 року - 967 осіб.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 416 800 осіб, 6640 танків та сотень одиниць військової техніки.