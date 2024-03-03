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Середньодобові втрати росіян у лютому стали найвищими з початку війни - британська розвідка

Київ • УНН

 • 31554 перегляди

Британська розвідка повідомила, що в лютому російські війська зазнали найбільших середньодобових втрат з моменту вторгнення в Україну.

Середньодобові втрати росіян у лютому стали найвищими з початку війни - британська розвідка

Середньодобові втрати росіян вбитими та пораненими у лютому склали 983 особи, що є найбільшим показником з початку широкомасштабного вторгнення рф в України. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні у лютому 2024 року став найвищим показником з початку війни – 983 в день. Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає прихильність росії до масової та виснажливої війни. Хоча це і дорого коштує з точки зору людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту

- йдеться у звіті.

У розвідці додають, що росія, ймовірно, втратила понад 355 000 убитих і поранених під час війни в Україні.

Також у звіті вказується, що середньодобові втрати росіян у січні склали 846 осіб, а у грудні 2023 року - 967 осіб.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 416 800 осіб, 6640 танків та сотень одиниць військової техніки.

Павло Башинський

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